В Украине создали танковую бригаду резерва для отпора открытой агрессии РФ
Понедельник, 28 января 2019, 11:36
Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства.
Об этом он рассказал во время посещения харьковских оборонных предприятий, входящих в состав корпорации "Укроборонпром", передает "Укринформ".
"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва", - сказал Полторак.
По его словам, это подготовленная техника, заправленная, на нее есть экипажи, и в случае обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач.
Украинская правда