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В Украине создали танковую бригаду резерва для отпора открытой агрессии РФ

Понедельник, 28 января 2019, 11:36
В Украине создали танковую бригаду резерва для отпора открытой агрессии РФ

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства.

Об этом он рассказал во время посещения харьковских оборонных предприятий, входящих в состав корпорации "Укроборонпром", передает "Укринформ".

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва", - сказал Полторак.

По его словам, это подготовленная ​​техника, заправленная, на нее есть экипажи, и в случае обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач.

Украинская правда
Темы: МинобороныПолторакВооруженные силы
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