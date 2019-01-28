В Украине создали танковую бригаду резерва для отпора открытой агрессии РФ

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Понедельник, 28 января 2019, 12:36

Министр обороны Степан Полторак заявил, что в Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства.

Об этом он рассказал во время посещения харьковских оборонных предприятий, входящих в состав корпорации "Укроборонпром", передает "Укринформ".

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва", - сказал Полторак.

По его словам, это подготовленная ​​техника, заправленная, на нее есть экипажи, и в случае обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач.

Украинская правда

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Темы: Минобороны Полторак Вооруженные силы


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