"Нога Кремля" и "руки Америки": Зеленский ищет лучшие фейки о себе

Претендент на должность президента Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на лучшую неправдивую информацию о нём.

Соответствующее видеообращение обнародовано на его Facebook-странице

"Сейчас в сети и уже даже на телеканалах обо мне много разной информации. Кем я только не был за последнюю неделею. Я и нога Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза, и "кучери" (кудри – ред.), вполне возможно, "технические кучери" президента, и просто технический человек Тимошенко. Ну, наверняка "голос Вакарчука" скоро появится", – отметил шоумен.

"В общем, кем я только ни был. И олигархи за мной стоят. А некоторые пишут "он богат" после декларации обнародованной, – наверняка, он сам всех олигархов и кормит", – заявил Зеленский.

По его словам, "это все очень скучно, не интересно, не органично – и главное, без чувства юмора".

"Поэтому мы объявляем конкурс на лучший фейк про Зеленского! Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня Хештег #зефейк. Надеюсь на вас, ребята, вы умные", – сказал Зеленский.

Читайте также: Владимир Зеленский: 1 апреля - офигенный день для победы клоуна

Предел шутки. Как Зеленский готовится к выборам

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним: