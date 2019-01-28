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"Нога Кремля" и "руки Америки": Зеленский ищет лучшие фейки о себе

Понедельник, 28 января 2019, 12:21
Нога Кремля и руки Америки: Зеленский ищет лучшие фейки о себе
Fb Владимир Зеленский

Претендент на должность президента Украины Владимир Зеленский объявил конкурс на лучшую неправдивую информацию о нём.

Соответствующее видеообращение обнародовано на его Facebook-странице

"Сейчас в сети и уже даже на телеканалах обо мне много разной информации. Кем я только не был за последнюю неделею. Я и нога Кремля, и волосатые руки Америки, и зубы Евросоюза, и "кучери" (кудри – ред.), вполне возможно, "технические кучери" президента, и просто технический человек Тимошенко. Ну, наверняка "голос Вакарчука" скоро появится", – отметил шоумен.

"В общем, кем я только ни был. И олигархи за мной стоят. А некоторые пишут "он богат" после декларации обнародованной, – наверняка, он сам всех олигархов и кормит", – заявил Зеленский.

По его словам, "это все очень скучно, не интересно, не органично – и главное, без чувства юмора".

"Поэтому мы объявляем конкурс на лучший фейк про Зеленского! Выкладывайте в своей ленте фейки про меня. Не жалейте меня, трольте меня  Хештег #зефейк. Надеюсь на вас, ребята, вы умные", – сказал Зеленский.

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Предел шутки. Как Зеленский готовится к выборам

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Напомним:

  • 25 января шоумен Владимир Зеленский подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.
  • Пока что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в президенты.
  • Очередные выборы президента состоятся 31 марта.

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Темы: Зеленскийвыборы президента 2019виборы
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