Дело "рюкзаков Авакова": фигурант отбыл условное за подделку документов

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Понедельник, 28 января 2019, 17:54

Фигурант дела о закупке так называемых "рюкзаков Авакова", который подделывал документы на тендер, отбыл условный срок.

Харьковский районный суд 22 января освободил Владимира Иванова от наказания в связи с истечением испытательного срока.

Мужчине в декабря 2017 года присудили 1 год лишения свободы условно.

В решении указано, что в течение этого срока Иванов "зарекомендовал себя хорошо".

"На регистрацию и по вызовам появился, необходимую документацию предоставлял... во время испытательного срока к административной ответственности не привлекался, новых уголовных правонарушений не совершил", – сообщил начальник харьковского "Центра пробации".

Согласно постановлению суда, сейчас Иванов работает менеджером в фирме "Эль-Систем", которая занимается, в частности, оптовой торговлей. Он числится ранее не судимым.

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Напомним:

  • Владимиру Иванову вынесли приговор 21 декабря 2017 года.
  • Согласно материалам дела, он подделал документы для участия ООО "Днипровенд" в закупке рюкзаков. В частности, по указанию двух других лиц, чьи имена зашифрованы в опубликованном приговоре, распечатал и показал документы от имени директора фирмы.
  • Эти документы позже передали Владимиру Литвину, харьковскому предпринимателю, который взял на себя вину и был осужден за мошенничество с рюкзаками.
  • В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
  • 5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.
  • В НАБУ тогда говорили, что после того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.
  • Однако в июле 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против сына Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
  • Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя. 
  • Активисты утверждали, что Литвину смягчили статью обвинения. Однако 11 сентября он был осужден за особо тяжкое преступление.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: Аваков госзакупки суд


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