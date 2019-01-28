Дело "рюкзаков Авакова": фигурант отбыл условное за подделку документов

Фигурант дела о закупке так называемых "рюкзаков Авакова", который подделывал документы на тендер, отбыл условный срок.

Харьковский районный суд 22 января освободил Владимира Иванова от наказания в связи с истечением испытательного срока.

Мужчине в декабря 2017 года присудили 1 год лишения свободы условно.

В решении указано, что в течение этого срока Иванов "зарекомендовал себя хорошо".

"На регистрацию и по вызовам появился, необходимую документацию предоставлял... во время испытательного срока к административной ответственности не привлекался, новых уголовных правонарушений не совершил", – сообщил начальник харьковского "Центра пробации".

Согласно постановлению суда, сейчас Иванов работает менеджером в фирме "Эль-Систем", которая занимается, в частности, оптовой торговлей. Он числится ранее не судимым.

Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента

Напомним: