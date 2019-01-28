Дело "рюкзаков Авакова": фигурант отбыл условное за подделку документов
Фигурант дела о закупке так называемых "рюкзаков Авакова", который подделывал документы на тендер, отбыл условный срок.
Харьковский районный суд 22 января освободил Владимира Иванова от наказания в связи с истечением испытательного срока.
Мужчине в декабря 2017 года присудили 1 год лишения свободы условно.
В решении указано, что в течение этого срока Иванов "зарекомендовал себя хорошо".
"На регистрацию и по вызовам появился, необходимую документацию предоставлял... во время испытательного срока к административной ответственности не привлекался, новых уголовных правонарушений не совершил", – сообщил начальник харьковского "Центра пробации".
Согласно постановлению суда, сейчас Иванов работает менеджером в фирме "Эль-Систем", которая занимается, в частности, оптовой торговлей. Он числится ранее не судимым.
Читайте также: Дело сына Авакова. Все подробности и реакция в окружении министра и президента
Напомним:
- Владимиру Иванову вынесли приговор 21 декабря 2017 года.
- Согласно материалам дела, он подделал документы для участия ООО "Днипровенд" в закупке рюкзаков. В частности, по указанию двух других лиц, чьи имена зашифрованы в опубликованном приговоре, распечатал и показал документы от имени директора фирмы.
- Эти документы позже передали Владимиру Литвину, харьковскому предпринимателю, который взял на себя вину и был осужден за мошенничество с рюкзаками.
- В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo".
- 5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.
- В НАБУ тогда говорили, что после того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.
- Однако в июле 2018 года стал известно, что прокурор САП закрыл дело против сына Александра Авакова и Сергея Чеботаря.
- Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Аваков" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя.
- Активисты утверждали, что Литвину смягчили статью обвинения. Однако 11 сентября он был осужден за особо тяжкое преступление.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua