Досудебное следствие по делу "рюкзаков Авакова" завершено

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Четверг, 5 апреля 2018, 17:53

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что правоохранители открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых.

После того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.

Как известно, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

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В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

23 февраля суд повторно арестовал имущество.

Темы: Аваков коррупция НАБУ
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