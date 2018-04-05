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Досудебное следствие по делу "рюкзаков Авакова" завершено

Четверг, 5 апреля 2018, 17:53

НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ.

В ведомстве отметили, что правоохранители открыли материалы дела для адвокатов подозреваемых.

После того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.

Как известно, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией "Turboseo". Им объявлено о подозрении.

1 ноября 2017 года суд избрал сыну Авакова Александру меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета. Такую же меру пресечения избрали Чеботарю.

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В начале ноября 2017 года Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Но в декабре 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение об аресте имущества сына Авакова.

23 февраля суд повторно арестовал имущество.

Оксана Коваленко, Соня Лукашова, УП
Темы: АваковкоррупцияНАБУ
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