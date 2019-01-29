Начался форум, на котором Порошенко сделает важное заявление
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Вторник, 29 января 2019, 14:04
В Киеве начался форум, на котором, как ожидается, Петр Порошенко объявит о решении идти на второй президентский срок.
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" начался в Международном выставочном центре музыкальным выступлением с участием Тараса Чубая и других известных певцов.
Порошенка висувають у президенти. Співає Тарас Чубай, Фома, Леньо #вибори #вибори2019 pic.twitter.com/WEPbUsNZBJ— Roman Kravets (@RomanKravets) January 29, 2019
На мероприятие, в частности, пришли митрополит Епифаний, политик Дмитрий Ярош, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, мэр Днепра Борис Филатов.
Дополняется…
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