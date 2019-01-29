Начался форум, на котором Порошенко сделает важное заявление

В Киеве начался форум, на котором, как ожидается, Петр Порошенко объявит о решении идти на второй президентский срок.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" начался в Международном выставочном центре музыкальным выступлением с участием Тараса Чубая и других известных певцов.

На мероприятие, в частности, пришли митрополит Епифаний и политик Дмитрий Ярош, передает корреспондент "Украинской правды".

Епифаний на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото Романа Кравца, УП

Ярош

Также на форуме присутствуют городской глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартыняк.

Кроме того, на форуме присутствуют издатель Иван Малкович, писатели Юрий Винничук и Лесь Подервянский, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд.

Олешко и Медведев

Малкович

Премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Также пришли Ирина и Юрий Луценко, хотя генпрокурор, выступая позже, заявил, что не агитирует за кандидата, так как ему это запрещает закон.

Генпрокурор на форумі в робочий час pic.twitter.com/NJDkPl2fDg — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) January 29, 2019

Кроме того, мероприятие посетили экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин и экс-президент Виктор Ющенко.

Присутствует и доктор экономических наук Александр Пасхавер, и другие известные лица.

Альона Альона на форумі pic.twitter.com/dFVVmItSjU — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) January 29, 2019

Семья действующего президента – жена, дети и даже внуки Петра Алексеевича – также пришли на форум поддержать его.

Ранее Юлия Тимошенко устроила зрелищное выдвижения в президенты.

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Напомним: