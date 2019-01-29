Начался форум, на котором Порошенко сделает важное заявление
В Киеве начался форум, на котором, как ожидается, Петр Порошенко объявит о решении идти на второй президентский срок.
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" начался в Международном выставочном центре музыкальным выступлением с участием Тараса Чубая и других известных певцов.
Порошенка висувають у президенти. Співає Тарас Чубай, Фома, Леньо #вибори #вибори2019 pic.twitter.com/WEPbUsNZBJ— Roman Kravets (@RomanKravets) January 29, 2019
На мероприятие, в частности, пришли митрополит Епифаний и политик Дмитрий Ярош, передает корреспондент "Украинской правды".
Также на форуме присутствуют городской глава Днепра Борис Филатов, депутаты из группы "Воля народа" Ярослав Москаленко, Степан Ивахив и Сергей Мартыняк.
Кроме того, на форуме присутствуют издатель Иван Малкович, писатели Юрий Винничук и Лесь Подервянский, актриса Ирма Витовская, художник Александр Ройтбурд.
Премьер-министр Владимир Гройсман, глава Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Также пришли Ирина и Юрий Луценко, хотя генпрокурор, выступая позже, заявил, что не агитирует за кандидата, так как ему это запрещает закон.
Генпрокурор на форумі в робочий час pic.twitter.com/NJDkPl2fDg— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) January 29, 2019
Кроме того, мероприятие посетили экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин и экс-президент Виктор Ющенко.
Присутствует и доктор экономических наук Александр Пасхавер, и другие известные лица.
Альона Альона на форумі pic.twitter.com/dFVVmItSjU— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) January 29, 2019
Семья действующего президента – жена, дети и даже внуки Петра Алексеевича – также пришли на форум поддержать его.
Ранее Юлия Тимошенко устроила зрелищное выдвижения в президенты.
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Напомним:
- Уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк
- Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).