Начался форум, на котором Порошенко сделает важное заявление

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Вторник, 29 января 2019, 14:04

В Киеве начался форум, на котором, как ожидается, Петр Порошенко объявит о решении идти на второй президентский срок.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" начался в Международном выставочном центре музыкальным выступлением с участием Тараса Чубая и других известных певцов.

На мероприятие, в частности, пришли митрополит Епифаний, политик Дмитрий Ярош, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, мэр Днепра Борис Филатов.

Форум
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем"
Фото Романа Кравца
 
 
 

Дополняется…

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Темы: Порошенко выборы президента 2019 виборы


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