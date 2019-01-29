Начался форум, на котором Порошенко сделает важное заявление

В Киеве начался форум, на котором, как ожидается, Петр Порошенко объявит о решении идти на второй президентский срок.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" начался в Международном выставочном центре музыкальным выступлением с участием Тараса Чубая и других известных певцов.

На мероприятие, в частности, пришли митрополит Епифаний, политик Дмитрий Ярош, издатель Иван Малкович, писатель Юрий Винничук, мэр Днепра Борис Филатов.

Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Фото Романа Кравца

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