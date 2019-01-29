Лидера С14 заочно арестовали в Москве за нападение на посольство РФ
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинца Евгения Карася, который фигурирует в деле о нападении на российское посольство в Киеве в сентябре 2016 года.
Об этом сообщает во вторник российское издание РБК, ссылаясь на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
Следствие РФ предъявило Карасю обвинение по ч. 2 ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой) и по ст. 329 УК (надругательство над государственным флагом России).
Сам лидер С14 воспринял информацию иронически:
"Криворукие террористы, а не "империя". Полный фарс даже в символических историях", - написал он в Facebook.
Он утверждает, что в момент, когда "атаковали российское посольство" в сентябре 2016-го, "его вероятно не было в Киеве".
Лидер националистической организации С14, которая имеет статус запрещенной в России, Евгений Карась со второй попытки был включен Россией в число физических и юридических лиц, в отношении которых правительство РФ ввело санкции.
Первый раз россияне включили в санкционный список тезку националиста – искусствоведа Евгения Валерьевича Карася, который держит художественную галерею в Киеве.
Напомним:
- 18 сентября 2016 года в Киеве и Одессе происходили акции протеста против выборов в Госдуму России. Учасники пытались заблокировать здания диппредставительств РФ.
- В ночь на 17 сентября здание посольства России в Киеве обстреляли из салютных ракетниц демонстранты в балаклавах.
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