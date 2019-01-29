Суд арестовал подозреваемого в похищении картины Куинджи
Вторник, 29 января 2019, 17:45
Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Чуприкова взяли под стражу до 27 марта. Подозреваемому инкриминируют похищение группой лиц предметов, имеющих особую ценность, по предварительному сговору.
В то же время российский "Интерфакс" добавляет, что следствие устанавливает соучастников Чуприкова.
"Сейчас установлены не все соучастники преступления", - заявил следователь в суде.
Напомним:
- 27 января из Третьяковской галереи на глазах посетителей украли картину "Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".
- На следующий день сотрудники МВД и ФСБ России задержали подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи.
- Им оказался Денис Чуприков. В 2017 году он зарегистрировался в оккупированном Крыму как частный предприниматель.