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Суд арестовал подозреваемого в похищении картины Куинджи

Вторник, 29 января 2019, 17:45

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Чуприкова взяли под стражу до 27 марта. Подозреваемому инкриминируют похищение группой лиц предметов, имеющих особую ценность, по предварительному сговору.

В то же время российский "Интерфакс" добавляет, что следствие устанавливает соучастников Чуприкова.

"Сейчас установлены не все соучастники преступления", - заявил следователь в суде.

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Темы: РосcияКрымсудкультура
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