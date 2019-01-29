Суд арестовал подозреваемого в похищении картины Куинджи

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца Дениса Чуприкова, обвиняемого в похищении картины "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи из Третьяковской галереи.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Чуприкова взяли под стражу до 27 марта. Подозреваемому инкриминируют похищение группой лиц предметов, имеющих особую ценность, по предварительному сговору.

В то же время российский "Интерфакс" добавляет, что следствие устанавливает соучастников Чуприкова.

"Сейчас установлены не все соучастники преступления", - заявил следователь в суде.

Напомним: