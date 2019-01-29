Певица Алена Алена заявила, что вместо форума Петра Порошенко ей сначала предложили принять участие в конференции.

Об этом певица сообщила в Facebook.

"Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моем саду (Алена Савраненко ранее работала воспитательницей в детском саду - УП). Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную капманию Петра Порошенко", - написала она.

Певица добавила, что "при первой же возможности, покинула мероприятие", потому что не желает иметь отношение к любой из политических организаций.

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Напомним: