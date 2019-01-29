Певица заявила, что ее обманом заманили на форум Порошенко
Певица Алена Алена заявила, что вместо форума Петра Порошенко ей сначала предложили принять участие в конференции.
Об этом певица сообщила в Facebook.
"Мне позвонил председатель Барышевской районной администрации и предложил принять участие в конференции, в которой будут задействованы педагоги, благотворители, активисты и меценаты с целью помочь благотворительностью моем саду (Алена Савраненко ранее работала воспитательницей в детском саду - УП). Я согласилась, но совсем не ожидала, что попаду на предвыборную капманию Петра Порошенко", - написала она.
Певица добавила, что "при первой же возможности, покинула мероприятие", потому что не желает иметь отношение к любой из политических организаций.
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Напомним:
- 29 января Петр Порошенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок.
- Уже стали кандидатами 23 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута.
- Очередные выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов происходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
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