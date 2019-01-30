Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООС опровергают, что их командира задержали на взятке

Среда, 30 января 2019, 12:29

В командовании Операции объединенных сил заявили, что на сегодня ни один из командиров военных частей из состава ООС не задержан и под стражей не находится, о чем ранее заявили в Государственном бюро расследований.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что по приказу командования ООС оперативным подразделением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях принимаются меры по недопущению незаконного пересечения через линию разграничения товарно-материальных ценностей.

Сообщается, что в декабре 2018 года указанным подразделением из состава Объединенных сил был выявлен механизм перемещения сигарет через линию соприкосновения в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области и в течение декабря-января правоохранителями были проведены мероприятия по документированию и сбору доказательств указанных преступных действий.

"17 января в процессуальным руководством прокуратуры со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и с участием следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Краматорск (которое привлечено в самом конце указанной правоохранительной операции) было осуществлено задержание лиц, обоснованно подозреваемых в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что в дальнейшем все материалы дела, собранные правоохранителями из состава Объединенных сил, были переданы следователю ГБР.

Там отметили, что процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура из состава Объединенных сил.

"На сегодняшний день ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится. Командование Объединенных сил решительно настроено на преодоление контрабанды как явления и подчеркивает о действии беспрекословного правила: "Закон - один для всех!"", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 30 января в Государственном бюро расследований сообщили о задержании на взятке в 2500 долларов США оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил.

Украинская правда
Темы: ООСГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
Все новости...
Реклама: