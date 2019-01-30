В ООС опровергают, что их командира задержали на взятке

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Среда, 30 января 2019, 13:29

В командовании Операции объединенных сил заявили, что на сегодня ни один из командиров военных частей из состава ООС не задержан и под стражей не находится, о чем ранее заявили в Государственном бюро расследований.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что по приказу командования ООС оперативным подразделением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях принимаются меры по недопущению незаконного пересечения через линию разграничения товарно-материальных ценностей.

Сообщается, что в декабре 2018 года указанным подразделением из состава Объединенных сил был выявлен механизм перемещения сигарет через линию соприкосновения в районе населенного пункта Трехизбенка Луганской области и в течение декабря-января правоохранителями были проведены мероприятия по документированию и сбору доказательств указанных преступных действий.

"17 января в процессуальным руководством прокуратуры со специализированным подразделением СБУ из состава Объединенных сил и с участием следователя Территориального управления Государственного бюро расследований в г. Краматорск (которое привлечено в самом конце указанной правоохранительной операции) было осуществлено задержание лиц, обоснованно подозреваемых в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.

В ООС добавили, что в дальнейшем все материалы дела, собранные правоохранителями из состава Объединенных сил, были переданы следователю ГБР.

Там отметили, что процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура из состава Объединенных сил.

"На сегодняшний день ни один из командиров военных частей из состава Объединенных сил не задержан и под стражей не находится. Командование Объединенных сил решительно настроено на преодоление контрабанды как явления и подчеркивает о действии беспрекословного правила: "Закон - один для всех!"", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 30 января в Государственном бюро расследований сообщили о задержании на взятке в 2500 долларов США оперативного работника Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения операции объединенных сил.

Украинская правда

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Темы: ООС ГБР


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