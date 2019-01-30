Насиров пожаловался на НАБУ в Конституционный суд, но тот отказал

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров пожаловался на действия Национального антикоррупционного бюро в Конституционный суд, однако суд в рассмотрении жалобы отказал.

Об этом сообщает ZN.UA.

Насиров заявлял, детективы НАБУ незаконно открыли уголовное производство против судей Окружного административного суда Киева, которые вынесли решение в пользу Насирова, признав, что он имел право предоставлять налоговую рассрочку газовым компаниям депутата Александра Онищенко.

НАБУ по этому факту открыло дело о "заведомо неправосудном решении судей".

Насиров в жалобе указал, что считает понятие "неправосудные решения" оценочным и таким что может служить инструментом влияния на независимость и неприкосновенность судей в Украине. Таким образом, он просил КС рассмотреть конституционность ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора) УКУ.

Конституционный суд отказался рассматривать жалобу Насирова, отметив, что он не является надлежащим субъектом представления.

Напомним:

В ночь на 3 марта 2017 года детективы НАБУ вручили Роману Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины – "злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

НАБУ считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

23 ноября 2017 года Окружной административный суд Киева решил, что Роман Насиров как глава Государственной фискальной службы имел право принимать решения на предоставление налоговой рассрочки компаниям.

НАБУ по этому факту открыло дело о заведомо неправосудном решении судей.

В мае 2018 года Печерский райсуд Киева удовлетворил жалобы судей Окружного админсуда Киева и обязал ГПУ расследовать "давление НАБУ" на судей, которые поддержали Насирова.

Сейчас досудебное расследование в деле о злоупотреблении Насировым служебным положением уже завершено. 6 декабря 2018 года суд начал рассматривать дело по сути.