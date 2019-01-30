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Гриценко заявил, что не будет извиняться перед "патологически лживым" Луценко

Среда, 30 января 2019, 15:00
Гриценко заявил, что не будет извиняться перед патологически лживым Луценко

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не будет извиняться перед генеральным прокурором Юрием Луценко, однако принес извинения его сыну Александру.

Об этом Гриценко написал в Facebook.

В частности, Гриценко ранее в интервью Дмитрию Гордону заявил, что война на Донбассе давно бы закончилась, если бы Луценко и другие чиновники не прятали своих сыновей от фронта.

Гриценко утверждает, что некоторые чиновники полностью, некоторые после нескольких месяцев в АТО, - заблаговременно возвращали своих детей домой, или в парламент, или в Укроборонпром, когда других ребят мобилизовали на год и более.

Генпрокурор возмутился словами Гриценко, и заявил, что требует извинений. Он также опубликовал фотографии сына Александра с фронта, который пошел туда добровольно.

"Извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни, - не за что и не буду", - написал Гриценко.

"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, поэтому честь их сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сын я приношу свои извинения", - добавил кандидат в президенты.

Гриценко также заявил, что слова генпрокурора, что в начале войны экс-министру обороны снова предлагали пост, ложь.

"Наверное, под влиянием сивушных масел (Юрий Луценко - УП) лжет в эфирах, якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого", - возмутился Гриценко.

По его словам, он готов в прямом эфире вместе с Порошенко пройти тест на полиграфе, чтобы убедить всю страну в "лживости генпрокурора".

"Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно", - написал Гриценко.

Как сообщалось, Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова не прятал своего сына от службы в АТО.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоГриценкоАТО
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