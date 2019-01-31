Суды и следователи отказываются расследовать дело в отношении американского лобби Тимошенко

Соломенский суд Киева отказал в жалобах Центра противодействия коррупции на бездействие антикоррупционных органов, отказались начать расследование по фактам незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в сообщении ЦПК.

Отмечается, что в конце 2018 года представители организации направили заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов.

В ЦПК добавили, что антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в Единый реестр досудебных расследований сведения и начать расследование, но до сих пор этого не сделали, что и стало причиной обращения организации в суд.

"Однако Соломенский районный суд Киева отказался брать на себя ответственность и выполнять требования закона", - заявили в организации.

Сообщается, что судья Максим Вишняк 28 декабря 2018 года отказал в удовлетворении жалобы в САП.

Активисты отметили, что в решении судья указал на то, что заявление не содержит признаков преступления, при этом вообще не проанализировав факты, приведенные в заявлении.

Также сообщается, что другая судья Елена Букина, которая рассматривала жалобу ЦПК в НАБУ, 29 декабря 2018 года, решила перенести заседание в связи с неявкой представителей НАБУ.

Отмечается, что ссылаясь на значительное загруженность суда, судья Букина назначила заседание до 14 февраля 2019 года, что подтверждает аудиозапись заседания, но провела заседание 14 января, отказав в удовлетворении жалобы за якобы неявку представителей ЦПК.

"Любой политик, тем больше кандидат в президенты должен отвечать за свои поступки. Приведенных в наших заявлениях фактов более чем достаточно, чтобы начать расследование в отношении возможного незаконного обогащения Юлии Тимошенко. Однако ни антикоррупционные органы, ни суды не хотят брать на себя ответственность", - комментирует председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Напомним: