Суды и следователи отказываются расследовать дело в отношении американского лобби Тимошенко

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Четверг, 31 января 2019, 12:05

Соломенский суд Киева отказал в жалобах Центра противодействия коррупции на бездействие антикоррупционных органов, отказались начать расследование по фактам незаконного обогащения народного депутата и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.

Об этом говорится в сообщении ЦПК.

Отмечается, что в конце 2018 года представители организации направили заявления в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с соответствующими копиями документов, свидетельствующих о скрытых расходах Тимошенко на услуги американских лоббистов.

В ЦПК добавили, что антикоррупционные органы должны в течение 24 часов внести сведения в Единый реестр досудебных расследований сведения и начать расследование, но до сих пор этого не сделали, что и стало причиной обращения организации в суд.

"Однако Соломенский районный суд Киева отказался брать на себя ответственность и выполнять требования закона", - заявили в организации.

Сообщается, что судья Максим Вишняк 28 декабря 2018 года отказал в удовлетворении жалобы в САП.

Активисты отметили, что в решении судья указал на то, что заявление не содержит признаков преступления, при этом вообще не проанализировав факты, приведенные в заявлении.

Также сообщается, что другая судья Елена Букина, которая рассматривала жалобу ЦПК в НАБУ, 29 декабря 2018 года, решила перенести заседание в связи с неявкой представителей НАБУ.

Отмечается, что ссылаясь на значительное загруженность суда, судья Букина назначила заседание до 14 февраля 2019 года, что подтверждает аудиозапись заседания, но провела заседание 14 января, отказав в удовлетворении жалобы за якобы неявку представителей ЦПК.

"Любой политик, тем больше кандидат в президенты должен отвечать за свои поступки. Приведенных в наших заявлениях фактов более чем достаточно, чтобы начать расследование в отношении возможного незаконного обогащения Юлии Тимошенко. Однако ни антикоррупционные органы, ни суды не хотят брать на себя ответственность", - комментирует председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 года наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Юлии Тимошенко.
  • Всего речь шла о выплате 390 тыс. долларов в 2018 году пиарщику, который также обслуживал президента США Дональда Трампа.
  • Фамилия Тимошенко, как лица, которому оказывают лоббистские услуги, непосредственно упоминается в официальной отчетности пиар-компании, представленной в Департамент юстиции США.
  • В декларациях депутата отсутствуют средства, соответствующие расходах в 390 тыс. долларов. Поэтому непонятное происхождение денег на услуги американских лоббистов может свидетельствовать о незаконном обогащении Тимошенко.
  • Сама председатель фракции "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко дважды отказалась отвечать на вопрос журналиста "Схемы" о происхождении десятков тысяч долларов на оплату услуг американских лоббистов.

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Темы: Тимошенко ЦПК суд НАБУ Саакашвили


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