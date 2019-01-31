Украинцы ответили, кого готовы поддержать во втором туре выборов

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Четверг, 31 января 2019, 12:01

Если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то во втором туре Петр Порошенко проиграл бы фактически всем кандидатам, а Юлия Тимошенко – получила бы шанс победить.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в декабре 2018 года "Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института.

Социологи предлагали респондентам пары политиков во втором туре и просили поддержать одного из них.

В парах Тимошенко – Порошенко, Тимошенко – Садовый, Тимошенко – Бойко и Тимошенко – Вакарчук – победила бы Тимошенко. Только в паре Тимошенко – Зеленский и Тимошенко – Гриценко оба кандидата имели бы примерно одинаковые шансы на победу. 

 
 

Действующий президент проигрывает во втором туре всем кандидатам, кроме Бойко. С кандидатом от "Оппозиционной платформы "За жизнь" у Порошенко равные шансы на победу. 

 

Опрос проводился 13-27 декабря 2018 года по всей территории Украины (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Методом личных интервью в домах респондентов было опрошено 2400 постоянных жителей Украины старше 18 лет, имеющих право голоса. Статистическая погрешность не превышает 2%.

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Напомним:

  • Выборы президента назначены на 31 марта, регистрация кандидатов проходит до 8 февраля (документы принимают до 3 февраля включительно).
  • По состоянию на 31 января ЦИК зарегистрировала кандидатами 26 человек: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк, Сергей Тарута, Владимир Зеленский, Игорь Смешко и Инна Богословская.
  • Согласно самому свежему соцопросу, если бы президентские выборы проходили в следующее воскресенье, то больше всего голосов избирателей набрали бы Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

Ирина Балачук, УП

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Темы: выборы президента 2019 социология


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