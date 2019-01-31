Россия и Беларусь уже потратили на "объединение" более 2,5 млрд

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Четверг, 31 января 2019, 14:37

Беларусь выделила из бюджета на реализацию "объединительных" программ Союзного государства с РФ более 920 миллионов рублей, в то время как Россия потратила уже более 1,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота в Минске в четверг, передает белорусский "Интерфакс".

По его словам, Беларусь и Россия готовят проекты концепций порядка 15 новых союзных программ в области оборонной промышленности, безопасности и военно-технического сотрудничества.

Госсекретарь напомнил, что в минувшем году завершилась работа по согласованию и подготовке для утверждения на заседании Высшего госсовета проекта военной доктрины Союзного государства.

Рапота отметил, что в целом объем бюджетных средств, выделенных белорусской стороной на реализацию подобных программ и мероприятий в 2018 году составил более 920 млн российских рублей (около 71% от запланированного).

"На российской стороне эти цифры составили более 1 млрд 640 млн российских рублей (почти 72% соответственно)", - уточнил он.

В ближайшее время президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко условились снова встретиться, чтобы обсудить вопросы функционирования Союзного государства и двусторонних отношений.

Напомним:

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