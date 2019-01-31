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Полторак: Реформа Минобороны выполнена на 68%

Четверг, 31 января 2019, 15:56

Министр обороны Степан Полторак заявил, что реформа подконтрольного ему ведомства выполнена на 68% от общего пятилетнего плана.

Об этом он сказал в ходе комитета реформ Минобороны в четверг в Киеве, передает "Интерфакс".

"Мы фактически 68% от общего пятилетнего плана за эти два года смогли сделать", - сказал министр.

По его словам, за прошедший 2018 год было определено 15 приоритетных проектов оборонной реформы и утверждены соответствующие уставы.

Также он отметил, что в прошлом году было принято на вооружение 16 образцов оружия и допущено к эксплуатации 32 образца военной техники, а также поставлено 8 тысяч единиц новой (модернизированной) военной техники, около 500 тысяч единиц боеприпасов и восстановлено более 6 тысяч военной техники.

Полторак добавил, что с января 2019 года денежное обеспечение военнослужащих увеличено на 30%.

Кроме того, он заявил, что среди приоритетов на текущий год - эффективный оборонительный менеджмент на основе демократического гражданского контроля и новой системы военного управления, оборонное планирование в контексте бюджетного процесса в государстве, совершенствование оборонных закупок и оптимизация структуры Вооруженных сил.

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Темы: ПолторакМинобороныреформы
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