Новости дня: Путин готов защищать верующих в Украине, Аласанию отправили в отставку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова защищать права верующих в Украине, Зеленский возглавил президентский рейтинг, Украина не контролирует использование свыше 80% земель государственной собственности, - новости, которые были актуальны 31 января.

О церкви и России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в других странах.



Предстоятель РПЦ Кирилл надеется встретиться с верующими и епископатом УПЦ Московсого Патриархата в Киево-Печерской лавре.

О выборах

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал в суд на Центральную избирательную комиссию, потому что он считает противозаконным требование работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский впервые возглавил президентский рейтинг – его поддерживают 19% тех, кто планирует голосовать. Вторая в списке Тимошенко, а за ней следует Порошенко. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в январе 2019 года.

В то же время Зеленский добавил в перечень движимого имущества в своей декларации за 2017 год автомобиль жены Елены BMW X5. Кроме того, он указал, что владеет акциями кипрской компании Green Family LTD, которая занимается кинобизнезом в России

Президент Петр Порошенко и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко являются лидерами по агитационной активности в январе. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Об общественном вещании

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины отправил в отставку Зураба Аласанию с должности председателя правления Общественного вещания. О причинах такого решения пока не сообщают. Исполнять обязанности Аласании будет член правления НСТУ, ответственный за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры Николай Чернотицкий.

О земле

Украина не контролирует использование свыше 80% земель государственной собственности. С 10,5 миллионов гектаров государственных сельхозземель только 1,4 млн га официально сдаются в аренду, а из них только 0,1 га – по рыночным ставкам через аукционы.

О Венесуэле

Европарламент признал лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо законным временным президентом согласно Конституции.