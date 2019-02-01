Наблюдательный совет упрекает Аласанию, что не показал крестный ход и выступление Порошенко
Наблюдательный совет НОТУ вменяет отстраненному от должности главы правления Общественного вещания Зурабу Аласании то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.
Об этом сообщил сам Аласания, опубликовав в соцсети часть проекта решения Наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение.
"Не решение, но часть проекта такого решения НС, на котором НС обосновывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал Аласания
В документе указывалось, что Аласания "не организовал вещание канала "UA: Первый" ни как "общественно-политического канала", ни как "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", а потому "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)" перечисленных событий с участием президента.
Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип "отстранение от власти", что привело "к полной деполитизации новостей", что "прямо противоречит миссии "предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".
Напомним:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
- Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
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