В наблюдательном совете НОТУ вменяет отстраненному от должности главы правления Общественного вещания Зурабу Аласании то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.

Об этом сообщил сам Аласания, опубликовав в соцсети часть проекта решения Наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение.

"Не решение, но часть проекта такого решения НС, на котором НС обосновывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал Аласания

В документе указывалось, что Аласания "не организовал вещание канала "UA: Первый" ни как "общественно-политического канала", ни как "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", а потому "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)" перечисленных событий с участием президента.

Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип "отстранение от власти", что привело "к полной деполитизации новостей", что "прямо противоречит миссии "предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

В свою очередь председатель наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева уверяет, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещанием не было причиной решения об отстранении Аласании.

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности З.Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного Совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение Рады", - написала Лебедева в Facebook.

Она также выложила "полный текст одного из проектов решений... чтобы избежать инсинуаций".

"Этот текст, повторю, не стал решением Совета. Окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни", - подытожила Лебедева.

Подобный пост в соцсети написал и сам Козак.

Однако ни Лебедева, ни Козак при этом не сообщили, о чем же говорилось в том окончательном документе, за который они проголосовали.

Напомним: