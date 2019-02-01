Наблюдательный совет НОТУ вменяет отстраненному от должности главы правления Общественного вещания Зурабу Аласании то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.

Об этом сообщил сам Аласания, опубликовав в соцсети часть проекта решения Наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение.

"Не решение, но часть проекта такого решения НС, на котором НС обосновывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал Аласания

В документе указывалось, что Аласания "не организовал вещание канала "UA: Первый" ни как "общественно-политического канала", ни как "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", а потому "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)" перечисленных событий с участием президента.

Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип "отстранение от власти", что привело "к полной деполитизации новостей", что "прямо противоречит миссии "предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

Напомним: