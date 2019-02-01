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В набсовете упрекает Аласанию, что не показал крестный ход и выступление Порошенко

Пятница, 1 февраля 2019, 13:34
В набсовете упрекает Аласанию, что не показал крестный ход и выступление Порошенко

В наблюдательном совете НОТУ вменяет отстраненному от должности главы правления Общественного вещания Зурабу Аласании то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.

Об этом сообщил сам Аласания, опубликовав в соцсети часть проекта решения Наблюдательного совета, на котором обосновывали его отстранение.

"Не решение, но часть проекта такого решения НС, на котором НС обосновывает отстранение. Хоть бы не палились так открыто", - написал Аласания

В документе указывалось, что Аласания "не организовал вещание канала "UA: Первый" ни как "общественно-политического канала", ни как "информационного и общественно-политического вещания с элементами просвещения", а потому "канал не осветил оперативно либо не осветил вообще (кроме коротких упоминаний в новостях)" перечисленных событий с участием президента.

Также отмечается, что Аласания неправильно понял принцип "отстранение от власти", что привело "к полной деполитизации новостей", что "прямо противоречит миссии "предоставлять достоверную и сбалансированную информацию об Украине и мире".

В свою очередь председатель наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева уверяет, что отсутствие освещения важных событий с участием первых лиц государства Общественным вещанием не было причиной решения об отстранении Аласании.

"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности З.Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного Совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение Рады", - написала Лебедева в Facebook.

Она также выложила "полный текст одного из проектов решений... чтобы избежать инсинуаций".

"Этот текст, повторю, не стал решением Совета. Окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни", - подытожила Лебедева.

Подобный пост в соцсети написал и сам Козак.

Однако ни Лебедева, ни Козак при этом не сообщили, о чем же говорилось в том окончательном документе, за который они проголосовали.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.

Украинская правда

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Темы: обществотелевидение
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