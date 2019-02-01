Прошу вас быть гуманными – Грибу на "судилище" вызвали скорую

Украинскому политзаключенному в России Павлу Грибу вызвали скорую помощь во время заседания незаконного суда, Гриб держался за живот и заявил о плохом самочувствии.

Об этом 1 февраля пишет "Громадське".

"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели", - сказал украинец, держась за живот.

Отмечается, что судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет", но согласился вызвать скорую.

Гриб на заседании рассказал, что его вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами.

По словам украинца, его беспокоит боль в животе и голове.

Отец Гриба Игорь сообщил УП, что следующее заседание по делу состоится 4-5 февраля.

По словам отца, российский суд не реагирует на сторону защиты украинца.

Министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter, что Гриб находится на грани жизни и смерти.

"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", - заявил министр.

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