Прошу вас быть гуманными – Грибу на "судилище" вызвали скорую
Украинскому политзаключенному в России Павлу Грибу вызвали скорую помощь во время заседания незаконного суда, Гриб держался за живот и заявил о плохом самочувствии.
Об этом 1 февраля пишет "Громадське".
"Я прошу вас быть гуманными и отложить заседание хотя бы на два дня, до следующей недели", - сказал украинец, держась за живот.
Отмечается, что судья сначала зачитал справку из СИЗО, в которой указано удовлетворительное состояние здоровья политзаключенного - "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи нет", но согласился вызвать скорую.
Гриб на заседании рассказал, что его вывозили в Областной клинический диагностический центр, в котором посоветовали дополнительный осмотр специалистами.
По словам украинца, его беспокоит боль в животе и голове.
Отец Гриба Игорь сообщил УП, что следующее заседание по делу состоится 4-5 февраля.
По словам отца, российский суд не реагирует на сторону защиты украинца.
Министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter, что Гриб находится на грани жизни и смерти.
"В ожидании кремлевского судилища политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", - заявил министр.
Напоминаем:
- Ранее отец Павла Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья политзаключенного ухудшается, о чем свидетельствуют результаты обследования, Павел практически потерял зрение.
- Позже в комментарии "Настоящее Время", отец политзаключенного заявил, что Павел умрет, если ему срочно не сделать операцию.
- 18 января суд в Ростове-на-Дону проигнорировал заявление политзаключенного Павла Гриба о плохом самочувствии и не перенес заседание, как просил украинец.
- Украинца Павла Гриба похитили россияне 24 августа 2017 года на территории Беларуси.
- По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса склонял российскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.
- ГПУ прокуратура составила сообщение о подозрении российскому следователю, который физическим и психологическим давлением заставил украинца оклеветать себя. В декабре 2018 года Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса, который является фигурантом дела Гриба.