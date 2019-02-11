На Berlinale призвали освободить Сенцова
На кинофестивале Berlinale авторы фильма "Мистер Джонс" перед премьерным показом ленты призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Просматривая этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцове, украинском режиссере, и о его соотечественниках, политзаключенных, содержащихся в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - заявила режиссер фильма Агнешка Холланд.
"Перед началом показа творческая команда провела флешмоб прямо на Красной дорожке фестиваля с плакатами FreeSentsov и Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. К флешмобу присоединились украинские активисты", - пишет "Укринформ".
Отмечается, что "Мистер Джонс" - лента польско-британско-украинского производства, в ней рассказывается история валлийского журналиста, который стал свидетелем преступлений советской власти в Украине в 1930-х годах.
Напоминаем:
- В декабре 2018 года украинскому политзаключенному режиссеру Олегу Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.
- В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- 21 декабря 2018 года стало известно, что Сенцова перевели из медицинской части колонии в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе "в отряд для дальнейшего отбывания наказания".
- Оккупанты задержали украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
- Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
- Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.
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