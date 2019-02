На Berlinale призвали освободить Сенцова

На кинофестивале Berlinale авторы фильма "Мистер Джонс" перед премьерным показом ленты призвали освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, содержащихся в России.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Просматривая этот фильм, я думала о нашем коллеге Олеге Сенцове, украинском режиссере, и о его соотечественниках, политзаключенных, содержащихся в России. Мы думали о них, когда создавали этот фильм. Мы о них не забудем", - заявила режиссер фильма Агнешка Холланд.

Все Фото: Укринформ

"Перед началом показа творческая команда провела флешмоб прямо на Красной дорожке фестиваля с плакатами FreeSentsov и Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. К флешмобу присоединились украинские активисты", - пишет "Укринформ".

Отмечается, что "Мистер Джонс" - лента польско-британско-украинского производства, в ней рассказывается история валлийского журналиста, который стал свидетелем преступлений советской власти в Украине в 1930-х годах.

