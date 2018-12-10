Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждает, что у украинского режиссера Олега Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем, и его переведут из медчасти.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается", - говорится в сообщении ФСИН.

Отмечается, что в связи с этим Сенцова переведут в отряд.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - говорится в сообщении ФСИН.



Вместе с тем в ведомстве не уточнили, почему Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами.

Напомним, Олег Сенцов, который был незаконно задержан в мае 2014-го и приговорен к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года, содержится в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает РФ.

28 сентября в российском ФСИН заявили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу. С 6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы принудительного кормления.

После завершения 145-дневного голодания Сенцова тюремщики заявили, что в первый же день он якобы съел целую домашнюю курицу и наваристый бульон. Сенцова планировали перевести на тюремную пищу в течение 20 дней.

В конце ноября Аскольд Куров сообщил, что Сенцов "начинает восстанавливаться от голодания", чувствует себя нормально, но рассказы тюремщиков о том, что он съел целую курицу – неправда.

9 декабря адвокат Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" внутренних органов.