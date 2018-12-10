Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждает, что у украинского режиссера Олега Сенцова нет серьезных проблем со здоровьем, и его переведут из медчасти.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей состояние здоровья осужденного Сенцова О.Г. оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается", - говорится в сообщении ФСИН.

Отмечается, что в связи с этим Сенцова переведут в отряд.

"В соответствии с рекомендациями лечащего врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания. При этом контроль за состоянием его здоровья будет продолжен согласно указаниям врачей-специалистов гражданского здравоохранения", - говорится в сообщении ФСИН.



Вместе с тем в ведомстве не уточнили, почему Сенцову не выдают поступившую в ноябре посылку с одеждой и продуктами