На Berlinale закликали звільнити Сенцова

На кінофестивалі Berlinale автори фільму "Містер Джонс" перед прем'єрним показом стрічки закликали звільнити українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, яких утримують в Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Переглядаючи цей фільм, я думала про нашого колегу Олега Сенцова, українського режисера, та про його співвітчизників, політв'язнів, яких утримують в Росії. Ми думали про них, коли створювали цей фільм. Ми про них не забудемо", - заявила режисер фільму Аґнєшка Холланд.

Усі Фото: Укрінформ

"Перед початком показу творча команда провела флешмоб прямо на Червоній доріжці фестивалю з плакатами FreeSentsov і Freedom of speech is not a crime, портретами Сенцова. До флешмобу приєдналися українські активісти", - пише "Укрінформ".

Зазначається, що "Містер Джонс" - стрічка польсько-британсько-українського виробництва, у ній розповідається історія валійського журналіста, який став свідком злочинів радянської влади в Україні в 1930-х роках.

