У Грицака отреагировали на заявления Мангера о причастности СБУ к убийству Гандзюк

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Среда, 13 февраля 2019, 18:37

В Службе безопасности Украины обвинили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в клевете.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Из-за большого интереса к заявлениям Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко - подчеркиваю: Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанная во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Она является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - написала она.

"Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать то большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", - добавила Гитлянская.

Напомним

  • Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине. Он заявил, что Гандзюк сотрудничала со Службой безопасности и находилась "в прямом подчинении генерала СБУ Данила Доценко.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

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Темы: нападение на Гандзюк СБУ полиция


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