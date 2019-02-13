У Грицака отреагировали на заявления Мангера о причастности СБУ к убийству Гандзюк
В Службе безопасности Украины обвинили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в клевете.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Из-за большого интереса к заявлениям Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко - подчеркиваю: Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанная во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Она является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - написала она.
"Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать то большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", - добавила Гитлянская.
Напомним
- Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине. Он заявил, что Гандзюк сотрудничала со Службой безопасности и находилась "в прямом подчинении генерала СБУ Данила Доценко.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.