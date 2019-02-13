У Грицака отреагировали на заявления Мангера о причастности СБУ к убийству Гандзюк

В Службе безопасности Украины обвинили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в клевете.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Из-за большого интереса к заявлениям Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко - подчеркиваю: Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанная во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Она является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - написала она.

"Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать то большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", - добавила Гитлянская.

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