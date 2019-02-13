Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Грицака отреагировали на заявления Мангера о причастности СБУ к убийству Гандзюк

Среда, 13 февраля 2019, 17:37
У Грицака отреагировали на заявления Мангера о причастности СБУ к убийству Гандзюк

В Службе безопасности Украины обвинили председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в клевете.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Из-за большого интереса к заявлениям Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Данила Доценко - подчеркиваю: Заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанная во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения вызывает даже не удивление, а возмущение. Она является абсурдным, беспочвенным и клеветническим", - написала она.

"Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать то большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган", - добавила Гитлянская.

Напомним

  • Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине. Он заявил, что Гандзюк сотрудничала со Службой безопасности и находилась "в прямом подчинении генерала СБУ Данила Доценко.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеруобъявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту.Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.

Темы: нападение на ГандзюкСБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
16:19
Украина вернула тела еще 66 защитников
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
Все новости...
Реклама: