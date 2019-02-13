В организации нападения на Гандзюк Мангер обвиняет генерала СБУ

Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине.

Об этом он сказал 13 февраля на заседании суда, который избирает ему меру пресечения.

Взяв слово, Мангер в очередной раз заявил, что "не был знаком с Гандзюк и не имел с ней конфликтов".

"Мне известно, что Екатерина действительно сотрудничала со Службой безопасности и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко", – сказал Мангер.

Он утверждает, что Доценко создал на территории области несколько уголовных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством и имел конфликт с полицией.

(Даниил Доценко возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 14 февраля по 22 августа 2017 года. Сейчас работает начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ).

"Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гнадзюк с целью дискредитации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападением стали очень тяжелые последствия, произошло ли физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях", – заявил Мангер.

Еще при этом Мангер утверждает, что Доценко в личной беседе с ним "неоднократно сообщал о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и Юлие Владимировне Тимошенко".

Председатель Херсонского облсовета отметил, что считает выдвинутое подозрение в организации убийства активистки "политическим заказом" и сообщил, что боится за свою жизнь.

"Живым я следствию сегодня не нужен. Мое физическое уничтожение позволит сегодня закрыть это дело и найти.. назвать.. придумать виновного. Официально заявляю, что не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, и если со мной что-то случится, прошу рассматривать как убийство", – сказал Мангер.

В среду Шевченковский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

Обвинение просило делать это в закрытом режиме, но защита высказалась против. Сам Мангер попросил, чтобы процесс был максимально открытым.

Адвокаты заявили ряд ходатайств - среди них, позволить внести залог за Мангера.

Обвинение не возражало против приобщения справки ОГА с характеристикой Мангера; информации из открытых источников о декларации Мангера; его трудовой книжки.

Напомним: