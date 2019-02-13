В организации нападения на Гандзюк Мангер обвиняет генерала СБУ
Подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер считает, что нападение на активистку стало следствием противостояния СБУ и полиции на Херсонщине.
Об этом он сказал 13 февраля на заседании суда, который избирает ему меру пресечения.
Взяв слово, Мангер в очередной раз заявил, что "не был знаком с Гандзюк и не имел с ней конфликтов".
"Мне известно, что Екатерина действительно сотрудничала со Службой безопасности и находилась в прямом подчинении генерала СБУ Даниила Доценко", – сказал Мангер.
Он утверждает, что Доценко создал на территории области несколько уголовных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством и имел конфликт с полицией.
(Даниил Доценко возглавлял управление СБУ в Херсонской области с 14 февраля по 22 августа 2017 года. Сейчас работает начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ).
"Я считаю, что Даниил Доценко организовал нападение на Екатерину Гнадзюк с целью дискредитации органов полиции. Но после того (на что у нас есть неопровержимые доказательства) как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, произошло ли физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях", – заявил Мангер.
Еще при этом Мангер утверждает, что Доценко в личной беседе с ним "неоднократно сообщал о своей личной ненависти к партии "Батькивщина" и Юлие Владимировне Тимошенко".
Председатель Херсонского облсовета отметил, что считает выдвинутое подозрение в организации убийства активистки "политическим заказом" и сообщил, что боится за свою жизнь.
"Живым я следствию сегодня не нужен. Мое физическое уничтожение позволит сегодня закрыть это дело и найти.. назвать.. придумать виновного. Официально заявляю, что не собираюсь заканчивать жизнь самоубийством, и если со мной что-то случится, прошу рассматривать как убийство", – сказал Мангер.
В среду Шевченковский райсуд Киева продолжает избирать меру пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Обвинение просило делать это в закрытом режиме, но защита высказалась против. Сам Мангер попросил, чтобы процесс был максимально открытым.
Адвокаты заявили ряд ходатайств - среди них, позволить внести залог за Мангера.
Обвинение не возражало против приобщения справки ОГА с характеристикой Мангера; информации из открытых источников о декларации Мангера; его трудовой книжки.
Напомним:
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Позже генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Мангер готовил убийство Гандзюк.
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 4 ноября 2018 года Екатерина Гандзюк умерла в больнице после многих операций.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк гражданину по фамилии Левин.
- В январе СБУ объявила в розыск подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина (Москаленко).
- Левин является помощником депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, и на начало декабря 2018 года находился в Доминикане.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем Блока Петра Порошенко Андреем Гордеевым.
- После этого Мангер заявил, что прекращает членство в "Батькивщине" на время расследования.
- 9 февраля "Батькивщина" исключила Мангера из своих рядов и рекомендовала уйти из облсовета.
- Также сообщалось, что за неделю до нападения на активистку Екатерину Гандзюк юрист председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера сдал в аренду почти за бесценок подозреваемому в организации убийства Алексею "Москалу" Левину базу отдыха на побережье Черного моря.