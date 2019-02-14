В Лиге Чемпионов впервые отменили гол после видеоповтора

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Четверг, 14 февраля 2019, 11:35

В матче плей-офф Лиги Чемпионов судья впервые в истории этого турнира не засчитал гол, воспользовавшись видеоповтором.

Об этом пишет ЛІГА.net.

На 38-й минуте встречи защитник "Аякса" Николас Тальяфико воспользовался ошибкой Тибо Куртуа и забил "Реалу" гол. Однако арбитр Дамир Скомина решил перепроверить все с помощью видеоповтора (Video assistant referee). В результате он не засчитал гол, заявив, что был офсайд.

"Судья увидел, что партнер Тальяфико Душан Тадич в тот момент пребывал в положении "вне игры" и мешал вратарь, не давая тому сыграть головой в момент удара. Решение вынесено согласно с инструкцией VAR. Взятие ворот было отменено правильно, а за офсайд назначили свободный удар", – подчеркнула УЕФА в официальном заявлении после матча.

Главный тренер "Аякса" Тен Хаг с такой оценкой произошедшего не согласился. По его мнению, отмененный гол – это позор.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу мадридского "Реала".

В одно время с матчем "Аякс"-"Реал" играли "Тоттенхэм" и дортмундская "Боруссия". Этот матч завершился со счетом 3:0 в пользу англичан.

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Темы: футбол


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