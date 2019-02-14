Нардеп БПП Дубневич нахимичил в декларации на 2,8 миллиона – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларации народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича.

НАПК 14 февраля информирует, что утвердило обоснованное заключение.

Агентство установило, что Богдан Дубневич в декларации за 2016 года не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов – четырех квартир жены и своего земельного участка.

Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

Отмечается, что всего в декларации народного депутата установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним: