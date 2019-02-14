Нардеп БПП Дубневич нахимичил в декларации на 2,8 миллиона – НАПК

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Четверг, 14 февраля 2019, 12:43

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки уголовного преступления в декларации народного депутата фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича.

НАПК 14 февраля информирует, что утвердило обоснованное заключение.

Агентство установило, что Богдан Дубневич в декларации за 2016 года не задекларировал 7 собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов – четырех квартир жены и своего земельного участка.

Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

Отмечается, что всего в декларации народного депутата установлено недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн, о чем сообщено Национальному антикоррупционному бюро.

Напомним:

  • Исправленную декларацию Богдана Дубневича за 2016 год призвали проверить правоохранители и общественные активисты.
  • Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей призвели фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были перечислены значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного них и членов их семей недвижимого имущества.
  • В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., на руках у его жены Татьяны – 137 млн. грн.
  • НАБУ и Служба безопасности Украины расследует несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица "Укрзализныци" и компании братьев Дубневичей. В частности о хищении газа на сумму более 1,4 млрд гривен.

Украинская правда

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Темы: декларации НАПК


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