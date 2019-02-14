Зеленский ощутимо оторвался от Порошенко и Тимошенко в рейтинге КМИС

26,9% украинцев, которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского.

Такие результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 31 января по 10 февраля, обнародовали 14 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина".

За Зеленским в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).

Рейтинг кандидатов в президенты, КМИС за 31.01-10.02 kiis.com.ua

Кроме того, в первом туре среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 9,8% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,6% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 6,1% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.



Среди всех опрошенных за Зеленского проголосовали бы 16,4%, за Порошенко – 10,8%, а за Тимошенко – 9,6%, но 27% респондентов еще не определились с выбором.

При этом, по выводу социологов, Порошенко сохраняет наихудший "антирейтинг" (40,8%), за ним следует Тимошенко (25,2%), а Зеленский в антирейтинге шестой (10,8%).

В то же время, больше респондентов считают, что президентом останется Порошенко (17,8%), в победу Тимошенко верят чуть меньше (16,8%, разница в пределах погрешности), в победу Зеленского – еще меньше (13,7%). Других кандидатов назвали не более 4% опрошенных.

В рамках всеукраинского исследования общественного мнения по заказу клиента КМИС методом личного интервью опросил 2007 человек, которые проживают в 134 населенных пунктах всех регионов Украины за исключением оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО.

Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3%.

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