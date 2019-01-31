Тройка лидеров президентской гонки перетасовалась

Владимир Зеленский лидирует среди кандидатов в президенты Украины, а Петр Порошенко уже опережает Юлию Тимошенко в рейтинге.

Такой вывод сделали Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс"; Киевский международный институт социологии (КМИС) и Центр Разумкова на основании опроса, проведенного с 16 по 29 января 2019 года.

Согласно этому исследованию, вполне уверены, что пойдут голосовать 31 марта, 50,9% опрошенных, а 30,9% – скорее уверены в этом.

Среди тех, кто пойдет на участки и определился с выбором, 23% поддерживают ноумена и актера Владимира Зеленского.

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали бы 16,4% избирателей, а за экс-премьера и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 15,7%.

Зеленский лидирует, а Порошенко опережает Тимошенко Социс, КМИС, Центр Разумкова

Заметно отстают от них представитель "Оппозиционного платформы – За життя" Юрий Бойко (9,3%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (8,1%) и лидер "радикалов" Олег Ляшко (6,7%).

Первую 10-ку претендентов замыкает Александр Вилкул. Руслан Кошулинский и Ольга Богомолец не вошли в нее.

При этом 20,5% респондентов считают, что на выборах президента победит Петр Порошенко, 19,9% – что победит Юлия Тимошенко, а в победу Владимира Зеленского верят только 10,8% опрошенных.

Предположения на счет победителя выборов КМИС, СоЦис, Центр Разумкова

Три социологических компании – "Социс"; КМИС и Центр Разумкова – опросили 11 000 избирателей во всех областях Украины (без оккупированных территорий) методом личного интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность +/- 0,9%

Одновременно Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала свои данные за январь, согласно которым Владимира Зеленского поддерживают 19% тех, кто определился и намерен голосовать, .Юлию Тимошенко – 18,2% опрошенных, Петра Порошенко – 15,1%.

Декабрьское исследование того же "Рейтинга" (по заказу Международного республиканского института) демонстрировало другие цифры: 16% готовы были поддержать Тимошенко, по 11% – Порошенко и Зеленского.

На выборах-2019 зарегистрировано уже 26 кандидатов в президенты.

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