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В одесский "Черноморец" перешел футболист из России

Пятница, 15 февраля 2019, 12:19

Российский нападающий Василий Павлов подписал контракт с ФК "Черноморец".

Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

"28-летний нападающий Василий Павлов заключил контракт с ФК "Черноморец". В команде "моряков" центрфорвард будет выступать под №24", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что Павлов играл в командах: "Юнит" Самара, "Академия" Тольятти, "Крылья Советов" Самара, "Рубин-2" Казань, ФК "Химки", "Торпедо" Армавир, "Зоркий" Красногорск (все Россия), "Дачия" (Кишинев, Молдавия), "Бранн" (Берген, Норвегия), "Тетекс" (Тетово, Македония).

В прошлом году защищал цвета ФК "Вентспилс" (Латвия) – 19 игр, 1 мяч, 2 голевые передачи. В еврокубковых турнирах провел 13 матчей, забил 3 гола.

Напомним: 

  • Ранее футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" (Санкт-Петербург).
  • А украинский защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко стал игроком российского "Енисея".

Украинская правда
Темы: футболРосcия
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