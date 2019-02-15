В одесский "Черноморец" перешел футболист из России

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Пятница, 15 февраля 2019, 13:19

Российский нападающий Василий Павлов подписал контракт с ФК "Черноморец".

Об этом сообщает сайт футбольного клуба.

"28-летний нападающий Василий Павлов заключил контракт с ФК "Черноморец". В команде "моряков" центрфорвард будет выступать под №24", - говорится в сообщении. 

 

Отмечается, что Павлов играл в командах: "Юнит" Самара, "Академия" Тольятти, "Крылья Советов" Самара, "Рубин-2" Казань, ФК "Химки", "Торпедо" Армавир, "Зоркий" Красногорск (все Россия), "Дачия" (Кишинев, Молдавия), "Бранн" (Берген, Норвегия), "Тетекс" (Тетово, Македония).

В прошлом году защищал цвета ФК "Вентспилс" (Латвия) – 19 игр, 1 мяч, 2 голевые передачи. В еврокубковых турнирах провел 13 матчей, забил 3 гола.

Украинская правда

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