Минздрав заявляет об атаке хакеров

Министерство здравоохранения заявляет, что на официальный сайт ведомства осуществили хакерскую атаку.

Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате несанкционированного вмешательства сайт был недоступен для пользователей.

"По состоянию на 15:30 специалисты восстановили функционал сайта", - говорится в сообщении.

Сейчас сайт работает в обычном режиме.

Напомним: