Минздрав заявляет об атаке хакеров

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Пятница, 15 февраля 2019, 17:20

Министерство здравоохранения заявляет, что на официальный сайт ведомства осуществили хакерскую атаку.

Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в результате несанкционированного вмешательства сайт был недоступен для пользователей.

"По состоянию на 15:30 специалисты восстановили функционал сайта", - говорится в сообщении.

Сейчас сайт работает в обычном режиме.

Напомним:

  • Народный депутат Игорь Мосийчук подал в суд на исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун и заявляет, что она не может быть и.о. министра. Одним из его аргументов является то, что в Супрун якобы есть гражданствоСША.
  • 14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
  • 15 февраля судья по делу Сергей Каракашьян заявил о самоотводе.

Украинская правда

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Темы: Минздрав здравоохранение


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