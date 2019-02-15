Минздрав заявляет об атаке хакеров
Пятница, 15 февраля 2019, 16:20
Министерство здравоохранения заявляет, что на официальный сайт ведомства осуществили хакерскую атаку.
Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в результате несанкционированного вмешательства сайт был недоступен для пользователей.
"По состоянию на 15:30 специалисты восстановили функционал сайта", - говорится в сообщении.
Сейчас сайт работает в обычном режиме.
Напомним:
- Народный депутат Игорь Мосийчук подал в суд на исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун и заявляет, что она не может быть и.о. министра. Одним из его аргументов является то, что в Супрун якобы есть гражданствоСША.
- 14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
- 15 февраля судья по делу Сергей Каракашьян заявил о самоотводе.
Украинская правда