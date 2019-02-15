Судья по делу Супрун заявил о самоотводе

Судья Сергей Каракашьян, который рассматривает дело по иску народного депутата Игоря Мосийчука против руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, заявил о самоотводе.

Об этом из зала суда сообщает Громадське.

Сейчас Каракашьян отправился в совещательную комнату для оценки решения.

В то же время истец - Мосийчук пишет в Facebook, Каракашьян заявил "о давлении на суд со стороны Кабинета министров и Супрун", и в связи с этим удалился в совещательную комнату решать вопрос о самоотводе.

По словам судьи-спикера Окружного суда Киева Богдана Санина, в Каракашьяна было несколько причин, чтобы взять самоотвод.

"Первое обстоятельство - это то, что на судью была подана жалоба в Высший совет правосудия. Судья расценил такое обращение исключительно как давление", - сказал Санин.

"Второе обстоятельство - это то, что, когда он принимал решение об отмене мер обеспечения иска, он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, которые уже касаются рассмотрения дела по существу. Таким образом, для судьи возникли другие обстоятельства, вызывающие сомнение в его незаангажированности и объективности", - объяснил судья-спикер.

Fb Мосийчука

Санин рассказал, что далее дело передадут для автоматического перераспределения в технический отдел, где определят нового судью.

По его словам, дата назначения нового судьи зависит от того, когда дело получит техотдел суда.

"Если дело поступит сегодня, мы уже сегодня узнаем, кто определенный судья по делу, если нет, вся информация будет нам известна в понедельник", - сказал Санин.

При этом он отметил, что новым судьей точно не будет Каракашьян.

По словам Санина, дата и время нового заседания по делу будут известны только тогда, когда дело будет в руках у нового судьи.

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Напомним: