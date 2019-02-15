Судья по делу Супрун заявил о самоотводе
Судья Сергей Каракашьян, который рассматривает дело по иску народного депутата Игоря Мосийчука против руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун, заявил о самоотводе.
Об этом из зала суда сообщает Громадське.
Сейчас Каракашьян отправился в совещательную комнату для оценки решения.
В то же время истец - Мосийчук пишет в Facebook, Каракашьян заявил "о давлении на суд со стороны Кабинета министров и Супрун", и в связи с этим удалился в совещательную комнату решать вопрос о самоотводе.
По словам судьи-спикера Окружного суда Киева Богдана Санина, в Каракашьяна было несколько причин, чтобы взять самоотвод.
"Первое обстоятельство - это то, что на судью была подана жалоба в Высший совет правосудия. Судья расценил такое обращение исключительно как давление", - сказал Санин.
"Второе обстоятельство - это то, что, когда он принимал решение об отмене мер обеспечения иска, он вынужден был дать оценку определенным доказательствам, которые уже касаются рассмотрения дела по существу. Таким образом, для судьи возникли другие обстоятельства, вызывающие сомнение в его незаангажированности и объективности", - объяснил судья-спикер.
Санин рассказал, что далее дело передадут для автоматического перераспределения в технический отдел, где определят нового судью.
По его словам, дата назначения нового судьи зависит от того, когда дело получит техотдел суда.
"Если дело поступит сегодня, мы уже сегодня узнаем, кто определенный судья по делу, если нет, вся информация будет нам известна в понедельник", - сказал Санин.
При этом он отметил, что новым судьей точно не будет Каракашьян.
По словам Санина, дата и время нового заседания по делу будут известны только тогда, когда дело будет в руках у нового судьи.
Читайте также: Судьи Насирова и Розенблатта, или Кто судит Ульяну Супрун
Напомним:
- 14 февраля Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.
- Мосийчук подал в суд на Супрун и заявляет, что она не может выполнять обязанности министра здравоохранения. Одним из его аргументов является то, что в Супрун якобы есть гражданство США.
- В 2013 году американка из диаспоры Ульяна Супрун с мужем приехала в Украину. 11 июля 2015 года Порошенко подписал указы о принятии в гражданство Украины супругов Ульяны и Марка Супрун.
- 27 июля 2016 года Кабмин назначил Ульяну Супрун и.о. министра здравоохранения.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua