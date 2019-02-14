Суд вернул полномочия Супрун

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Четверг, 14 февраля 2019, 13:23

Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Такое решение судья Сергей Каракашьян объявил 14 февраля.

"Суд принял, в удовлетворении ходатайств, представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны, об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года", - сказал судья.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Супрун суд Минздрав


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