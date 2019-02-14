Суд вернул полномочия Супрун

Окружной административный суд Киева решил отменить предыдущее решение, которое запрещало Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Такое решение судья Сергей Каракашьян объявил 14 февраля.

"Суд принял, в удовлетворении ходатайств, представителей Кабинета министров и Супрун Ульяны, об отмене мер обеспечения иска отказать. Отменить по собственной инициативе меры обеспечения административного иска принятые постановлением Окружного административного суда 5 февраля 2019 года", - сказал судья.

фото: ЦПК

Судья-спикер учреждения Богдан Санин объяснил, что суд отменил решение по собственной инициативе из-за принятого 13 февраля решения Кабинета министров, которым узаконивается право Супрун исполнять обязанности министра. Кабмин, по словам Санина, урегулировал все претензии, предъявленные Супрун.

Судья 14 февраля вернулся из совещательной комнаты, по его словам, чтобы исследовать новые обстоятельства дела, а потом снова ушел в совещательную.

Уляна Супрун про сьогоднішнє рішення суду. Суддя Карашьян скасував своє рішення від 5 лютого. Завтра почнеться розгляд справи по суті: https://t.co/fUWlmmeS7d pic.twitter.com/AHp6bqa0VV — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 лютого 2019 р.

О дополнительном исследовании, не знала защита Супрун, вероятно, дополнительное выяснение обстоятельств дела связано с распоряжением Кабмина от 13 февраля.

По словам Супрун, суд нарушил процессуальные процедуры, ведь не сообщил, что удалится из совещательной комнаты, чтобы дальше рассматривать ходатайство.

Уляна Супрун та її адвокат Анатолій Гасюк про сьогоднішній суд. pic.twitter.com/q5fTMYz8sM — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 лютого 2019 р.

Адвокат Супрун Анатолий Гасюк заявил, что секретарь суда сообщала защиту только о том, что суд 14 февраля будет объявлять решение.

Супрун заявила, что надеется, что судья будет основываться на рассмотренных на заседаниях утверждениях, без постороннего влияния.

Санин заявил, что Каракашьян был в совещательной комнате 25 часов. По его словам, это нормально, когда судья спрашивает и исследует новые обстоятельства, потому что за время его пребывания в совещательной комнате могут измениться фактические обстоятельства дела.

Суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін розповів про те, звідки вони знали коли суддя Каракашьян вийде з нарадчої pic.twitter.com/WP6RtlTnTO — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 лютого 2019 р.

Супрун также поблагодарила Кабмина, который возобновил право подписи документов для нее, чтобы не остановить работу Минздрава.

Нардеп Игор Мосийчук, как истец, заявлял, что надеется на "правосудное" решение суда.

фото: ЦПК

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Напомним: