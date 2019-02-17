Бильдт: Сохранение санкций против РФ - сильный сигнал для Кремля
Сохранение санкций против России является сильным сигналом для Кремля.
Такое мнение высказал сопредседатель Европейского совета по вопросам внешних отношений, экс-премьер и глава МИД Швеции Карл Бильдт, пишет Укринформ.
"Не знаю, будут ли новые санкции, но существующие останутся - это сильный сигнал. Достаточно долго в Москве однозначно надеялись, что санкции будут сняты, поскольку несколько стран сигнализировали, что так и будет. Но этого не произошло", - отметил он.
По его словам, введение санкций почти пять лет назад помогло предупредить "наихудшее развитие событий", их действие продолжают каждые 6 месяцев, и это влияет на Москву, которая должна вести себя "гораздо осторожнее, чем раньше".
"Вместе с тем россияне постоянно проверяют на "аудитории", как далеко они могут зайти. Так было и в Керченском проливе. События там и в Азовском море - это кризис, но все же не война. То, что произошло в Керченском проливе - неприемлемо", - отметил Бильдт.
Оценивая агрессивную политику РФ, Бильдт отметил: "Ожидали ли мы, что российская политика будет развиваться таким образом? Нет".
"Хотя уже в 2007 году из выступления Путина в Мюнхене мы почувствовали, что климат меняется. Затем была Грузия. Затем мы думали, что ситуация успокоится, но он вернулся в 2013-14 с "местью". Восприняли ли мы это? Нет. Имели ли слишком оптимистичный взгляд на российскую политику? Возможно, да. Вынесли ли урок? Посмотрим", - добавил он.
Напомним,
- В ЕС согласовали введение санкций против россиян, причастных к захвату 24 украинских моряков во время агрессии РФ в Керченском проливе. Предусматривается запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек.
- Среди лиц, которые попадут под санкции, могут бут как офицеры, которые были привлечены к вооруженному конфликту в Черном море, так и судьи, которые осуществляли дальнейшее задержание пленных украинских моряков.
- Президент Украины Петр Порошенко заявил о согласовании санкций против России в связи с морской агрессией и отсутствием прогресса в переговорах о военнопленных.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение о введении персональных санкций в отношении РФ будет принято 18 февраля на заседании министров иностранных дел ЕС.
- Украина просила ЕС наложить на РФ значительно более широкие ограничения, однако государства-члены ЕС сообщили, что не намерены вводить какие-либо новые санкции против России, а намерены ограничиться персональными санкциями в отношении конкретных российских военных.
- Вместе с тем не исключено, что более широкий санкции в отношении РФ будут введены Соединенными Штатами.