Бильдт: Сохранение санкций против РФ - сильный сигнал для Кремля

Сохранение санкций против России является сильным сигналом для Кремля.

Такое мнение высказал сопредседатель Европейского совета по вопросам внешних отношений, экс-премьер и глава МИД Швеции Карл Бильдт, пишет Укринформ.

"Не знаю, будут ли новые санкции, но существующие останутся - это сильный сигнал. Достаточно долго в Москве однозначно надеялись, что санкции будут сняты, поскольку несколько стран сигнализировали, что так и будет. Но этого не произошло", - отметил он.

По его словам, введение санкций почти пять лет назад помогло предупредить "наихудшее развитие событий", их действие продолжают каждые 6 месяцев, и это влияет на Москву, которая должна вести себя "гораздо осторожнее, чем раньше".

"Вместе с тем россияне постоянно проверяют на "аудитории", как далеко они могут зайти. Так было и в Керченском проливе. События там и в Азовском море - это кризис, но все же не война. То, что произошло в Керченском проливе - неприемлемо", - отметил Бильдт.

Оценивая агрессивную политику РФ, Бильдт отметил: "Ожидали ли мы, что российская политика будет развиваться таким образом? Нет".

"Хотя уже в 2007 году из выступления Путина в Мюнхене мы почувствовали, что климат меняется. Затем была Грузия. Затем мы думали, что ситуация успокоится, но он вернулся в 2013-14 с "местью". Восприняли ли мы это? Нет. Имели ли слишком оптимистичный взгляд на российскую политику? Возможно, да. Вынесли ли урок? Посмотрим", - добавил он.

Напомним,