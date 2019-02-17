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Кличко сравнил Зеленского с пассажиром в кабине пилота

Воскресенье, 17 февраля 2019, 15:31
Кличко сравнил Зеленского с пассажиром в кабине пилота

Мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко сравнил кандидата в президенты от партии "Слуга народа" и шоумена Владимира Зеленского с пассажиром самолета, который оказался в кабине пилота.

Об этом он сказал в субботу во время Украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает LIGA.net.

Кличко отметил, что ему непонятно, когда кандидат в президенты пишет свою политическую программу методом всенародного участия.

"Я хотел бы прокомментировать кандидатов в президенты без политического опыта. Довольно креативно сказать "давайте писать программу вместе с народом". Но это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров совета, как взлетать. Я не хотел бы очутиться в таком самолете", - сказал мэр Киева.

По мнению Кличко, это очень опасная ситуация для страны.

Вместе с тем, пресс-служба КГГА сообщает, что Кличко в комментарии журналистам в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности рассказал о вопросах иностранных политиков относительно украинских выборов.

"Наши международные партнеры надеются на стабильность в Украине, на то, что президентские выборы пройдут без потрясений и турбулентности. Ведь от их результатов будет зависеть будущее развитие Украины в течение следующих пяти лет. По моим впечатлениям, нынешний расклад сил среди кандидатов стал неожиданным и для наших партнеров. Поэтому очень много вопросов относительно шансов различных кандидатов, их потенциала", - отметил мэр.

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Напомним:

  • Январские опросы – после того, как Зеленский заявил, что будет баллотироваться, – показывали, что Владимир Зеленский вырвался в лидеры президентского рейтинга, а Петр Порошенко опередил Юлию Тимошенко.
  • Согласно последнему опросу КМИС, обнародованному 14 февраля, Зеленского намерены поддержать 26,9% украинцев, которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах. За Зеленским в рейтинге следуют действующий глава государства Петр Порошенко (17,7%) и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (15,8%).
  • 8 февраля Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в президенты, зарегистрировав в целом 44 претендентов на главный пост в стране.
  • Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Темы: Виталий КличкоЗеленскийвыборы президента 2019
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