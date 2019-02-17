Состояние Скрипаля ухудшилось - СМИ

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Воскресенье, 17 февраля 2019, 21:01

Состояние здоровья бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которого отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери, ухудшилось.

Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источник в разведке Великобритании, пишет "Громадське".

По данным источников газеты, Скрипаль находится дома под наблюдением врачей. Медики опасаются, что россиянин вряд ли сможет избавиться от последствий отравления.

Источник в полиции рассказал, что пострадавший "некоторое время" продолжит получать медицинскую помощь.

Собеседник газеты сообщил, что пока неизвестно, как будет чувствовать себя Скрипаль, поскольку влияние примененного против него вещества мало изучено.

"Само вещество, вероятно, выведется [из организма], но последствия его влияния могут сохраняться долго", - отметил доцент университета Ноттингема Уэйн Картер.

Скрипаль после покушения ни разу не появлялся в СМИ или на публике.

Читайте больше про экс-грушника "История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля"

и про подозреваемых русских "Боширов"-Чепига и "Петров"-Мишкин. Что известно о приключениях "Солсберийского туристов"

Напоминаем:

  • 66-летнего Скрипаля вместе с дочерью отравили 4 марта. Они были доставлены в отдел интенсивной терапии окружной больницы Солсбери.
  • 5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.
  • Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".
  • Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.
  • Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.
  • Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".
  • Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

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Темы: Скрипаль


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