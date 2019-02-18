Спецслужбы РФ готовят атаки на 20 храмов УПЦ МП – Грицак

Служба безопасности заявляет, что спецслужбы Российской Федерации готовят нападения на 20 храмов Московского патриархата на территории Украины.

Об этом на брифинге 18 февраля заявил глава СБУ Василий Грицак.

"Акции готовятся по всей Украине. Мы получили план, согласованный с российскими кураторами в Ростовской области. Этот план действителен, там перечислено большое количество – 20 фактически – объектов, которые планируется атаковать в Украине", - рассказал он.

По словам Грицака, для выполнения поджогов и нападений на храмы ищут местных жителей, которым обещают платить деньги.

Он обнародовал список с перечнем храмов, на которые надо совершить нападения, с расценками в российских рублях.

По словам главы СБУ, к организации нападений на храмы причастен бывший сотрудник СБУ Егор Соболев.

Грицак также рассказал, что СБУ установила и задержала исполнителей поджога храма в Запорожье, а также установила заказчика нападения.

"Заказчиком является Артем Тимченко, который в 2014 году выехал на оккупированную территорию, где скрывается от правоохранительных органов и тесно сотрудничает с так называемым "МГБ" так называемой "ДНР"", - рассказал Грицак.

Он также продемонстрировал короткие записи разговоров между Тимченко и другим заказчиком преступлений Андреем Кузьменко.

Напомним: