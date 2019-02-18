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Порезанные портреты Шевченко выставят еще в нескольких городах - художник

Понедельник, 18 февраля 2019, 22:06

Выставку "Квантовый скачок Шевченко", которая проходила на станции столичного метро "Тараса Шевченко" и которую повредил вандал, покажут в других украинских городах.

Об этом "Громадському" сообщил автор изображений Александр Грехов.

До инцидента ее планировали показать во Львове и Виннице.

"У нас на март планировалось два города Львов, Винница. Туда планируем поехать. Плюс, выставку пригласили еще в двух городах. Пока точно - это Житомир, организует управление культуры и туризма Житомирской ОГА и город в Донецкой области, но здесь пока на этапе переговоров", - сказал художник.

Он добавил, что в Киеве выставку не будут восстанавливать. Кроме того, по словам художника, во время нападения на выставку на станции метро был дежурный полицейский.

"На станции был дежурный полицейский, как я знаю, он успел представиться ... представился нападающий, после этого нападающий забежал в поезд и поехал", - отметил Грехов.

Он сказал, что не планирует обращаться с заявлением в милицию.

"Нападающего все знают, он и не особо скрывается, все видео/фото материалы доступны в открытом доступе, для возбуждения дела не требуется заявления", - считает автор выставки.

Напомним:

  • Вандал с ножом уничтожил выставку "Квантовый скачок Шевченко", которая проходила на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве.
  • В комментариях вандала идентифицировали как националиста Юрия Хорта. На своей странице в соцсети выставку он назвал "надругательством над Шевченко".
  • Организаторы заявили, что вынуждены досрочно прекратить выставку, чтобы обезопасить пассажиров метро.
  • В столичной полиции сообщили "Украинской правде", что по данному факту открыли производство.

Темы: культураКиевЛьвовВинница
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