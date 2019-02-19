16 штатов оспорили в суде решение Трампа о чрезвычайном положении

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Вторник, 19 февраля 2019, 04:26

Коалиция из 16 штатов США судится с администрацией президента Дональда Трампа относиельно его решения объявить чрезвычайную ситуацию для привлечения средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что иск был подан в суд Северного округа Калифорнии.

"Мы подали иск против президента Трампа, чтобы не позволить ему в одностороннем порядке отобрать средства налогоплательщиков, законно отложенных Конгрессом для людей наших штатов. Для большинства из нас офис президентства не является местом для театра", - заявил генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра.

"Я подписал иск - теперь мы будем судиться", - добавил он.

Иск, поданный в понедельник, требует предварительного приказа судьи, который бы остановил действия Трампа в рамках чрезвычайной ситуации на момент рассмотрения дела в суде.

Напомним:

  • Неправительственная организация Public Citizen подала в пятницу иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

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Темы: США


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