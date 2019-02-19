В СБУ назвали храмы, которые хотела атаковать ФСБ России

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Вторник, 19 февраля 2019, 11:18

Служба безопасности Украины обнародовала список храмов в шести областях Украины, на которые ФСБ России планировала нападения.

Согласно документу, опубликованному на сайте СБУ, в Волынской области планировали атаковать пять храмов: храм Николая Чудотворца, костел в поселке Маневичи, костел Пресвятого Сердца Иисуса Христа, часовню Вознесения Господня в Горохове и

Луцкую религиозную общину прогрессивного иудаизма.

В Черниговской области готовили нападения на три храма: Свято-Вознесенский храм УПЦ МП, Синагогу в Чернигове и костел св. Апостолов Петра и Павла в Нежине.

В Одесской области – 4 храма: храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Болгарская Свято-Георгиевская церковь в Белгороде-Днестровском, церковь св. Григория Просветителя в Одессе и Одесская синагога.

В Донецкой области готовили нападение на: синагогу в Мариуполе, храм Святого Рождества Богородицы в с. Бугас, церковь Георгия Победоносца в поселке Сартана и Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в г. Святогорск.

В Запорожской области могли пострадать католический Собор Бога Отца Милосердного, костел Рождества Пресвятой Девы Марии в Бердянске и религиозная община (приход) святого отца Пио в Запорожье Харьковско-Запорожской епархии римско-католической церкви.

В Львовской области готовили нападение на Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. 

 

Напомним: 

  • Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).
  • 16 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и обрисовали стены надписями "14/88".
  • 18 февраля глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.

Украинская правда

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Темы: СБУ Росcия церковь


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