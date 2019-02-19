В СБУ назвали храмы, которые хотела атаковать ФСБ России
Служба безопасности Украины обнародовала список храмов в шести областях Украины, на которые ФСБ России планировала нападения.
Согласно документу, опубликованному на сайте СБУ, в Волынской области планировали атаковать пять храмов: храм Николая Чудотворца, костел в поселке Маневичи, костел Пресвятого Сердца Иисуса Христа, часовню Вознесения Господня в Горохове и
Луцкую религиозную общину прогрессивного иудаизма.
В Черниговской области готовили нападения на три храма: Свято-Вознесенский храм УПЦ МП, Синагогу в Чернигове и костел св. Апостолов Петра и Павла в Нежине.
В Одесской области – 4 храма: храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Болгарская Свято-Георгиевская церковь в Белгороде-Днестровском, церковь св. Григория Просветителя в Одессе и Одесская синагога.
В Донецкой области готовили нападение на: синагогу в Мариуполе, храм Святого Рождества Богородицы в с. Бугас, церковь Георгия Победоносца в поселке Сартана и Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в г. Святогорск.
В Запорожской области могли пострадать католический Собор Бога Отца Милосердного, костел Рождества Пресвятой Девы Марии в Бердянске и религиозная община (приход) святого отца Пио в Запорожье Харьковско-Запорожской епархии римско-католической церкви.
В Львовской области готовили нападение на Армянский кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.
Напомним:
- Ранее СБУ сообщала о том, что спецслужбы России ищут людей, готовых за деньги поджигать храмы Украинской православной церкви (Московского патриархата).
- 16 февраля в Кривом Роге неизвестные подожгли двери храма УПЦ МП и обрисовали стены надписями "14/88".
- 18 февраля глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.
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