В Украине возбудили дело против силовиков РФ из-за обыска в Крыму

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Вторник, 19 февраля 2019, 14:54

Полиция Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилья проукраинского активиста, у которого российские силовики во время обыска отобрали ценные вещи.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе.

"8 февраля на территории оккупированного Крыма, в поселке Орехово Сакского района, российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько, в ходе которого изъяли у него украинскую символику, технику и домашние CD-диски", - рассказывают силовики.

По их словам, поэтому полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), за которое предусмотрено лишение свободы до 5 лет.

 

Напомним:

  • 8 февраля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыск в проукраинского активиста Олега Приходько. По его словам, забрали компьютер, телефон, украинскую символику, флаги, макеты немецких автоматов.
  • Позже стало известно, что российские ФСБшники проверяют на экстремизм портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг ОУН, отобранные при обыске у Приходько.

Украинская правда

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Темы: Крым полиция Росcия


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