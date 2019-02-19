В Украине возбудили дело против силовиков РФ из-за обыска в Крыму
Полиция Крыма возбудила уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности жилья проукраинского активиста, у которого российские силовики во время обыска отобрали ценные вещи.
Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Крыму и Севастополе.
"8 февраля на территории оккупированного Крыма, в поселке Орехово Сакского района, российские силовики провели незаконный обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько, в ходе которого изъяли у него украинскую символику, технику и домашние CD-диски", - рассказывают силовики.
По их словам, поэтому полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст.162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилища), за которое предусмотрено лишение свободы до 5 лет.
Напомним:
- 8 февраля в оккупированном Крыму российские силовики провели обыск в проукраинского активиста Олега Приходько. По его словам, забрали компьютер, телефон, украинскую символику, флаги, макеты немецких автоматов.
- Позже стало известно, что российские ФСБшники проверяют на экстремизм портрет Степана Бандеры и красно-черный флаг ОУН, отобранные при обыске у Приходько.