Украина готова идти на компромиссы, чтобы разместить миротворцев на Донбассе – Марчук

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе готова разработать компромиссную версию развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, пишет "Громадське".

"Это как предложение к украинской стороне, нам бы отработать детализированную украинскую версию (мандата - УП) компромиссную, а не ультимативную, да, возможно, с некоторыми уступками, мандата миротворческих сил", - сказал он.

Представник України в Тристоронньої контактній групі Євген Марчук пропонує розробити компромісну версію з поступками щодо питання миротворчої місії на Донбасі та мандату миротворців pic.twitter.com/WeYLPXnRTg — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 лютого 2019 р.

Марчук рассказал, что главная украинская версия мандата миротворческих сил на Донбассе - несогласие с российской версией.

По его словам, представление украинской компромиссной версии, заставит Россию отреагировать.

Кроме того, как пишет Лига.net, Марчук рассказал, что переговоры в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в откровенном формате, поскольку они уже давно знакомы.

"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ - больше никого нет. И именно там говорится откровенно, поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО", - отметил Марчук.

По словам Марчука, трехсторонняя контактная группа - это "переговоры в формате Украина - Россия - ОБСЕ, а ОРДЛО приглашается, если есть проблема".

Напомним: