Украина готова идти на компромиссы, чтобы разместить миротворцев на Донбассе – Марчук
Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе готова разработать компромиссную версию развертывания миротворческой миссии на Донбассе.
Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук, пишет "Громадське".
"Это как предложение к украинской стороне, нам бы отработать детализированную украинскую версию (мандата - УП) компромиссную, а не ультимативную, да, возможно, с некоторыми уступками, мандата миротворческих сил", - сказал он.
Представник України в Тристоронньої контактній групі Євген Марчук пропонує розробити компромісну версію з поступками щодо питання миротворчої місії на Донбасі та мандату миротворців pic.twitter.com/WeYLPXnRTg— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 лютого 2019 р.
Марчук рассказал, что главная украинская версия мандата миротворческих сил на Донбассе - несогласие с российской версией.
По его словам, представление украинской компромиссной версии, заставит Россию отреагировать.
Кроме того, как пишет Лига.net, Марчук рассказал, что переговоры в Минске с представителем РФ Борисом Грызловым проходят в откровенном формате, поскольку они уже давно знакомы.
"Когда сейчас, проводя переговоры в Минске ... А они, кстати, начинаются с участием представителя Украины, представителя России и только модератора ОБСЕ - больше никого нет. И именно там говорится откровенно, поскольку и я, и господин Грызлов давно знаем друг друга, мы говорим очень откровенно и говорим такое, что может не нравиться заранее. А потом, когда исчерпывается на таком уровне переговорный процесс, при необходимости мы приглашаем представителей ОРДО-ОРЛО", - отметил Марчук.
По словам Марчука, трехсторонняя контактная группа - это "переговоры в формате Украина - Россия - ОБСЕ, а ОРДЛО приглашается, если есть проблема".
Напомним:
- Россия пытается блокировать даже обсуждение возможности внедрения миротворческой миссии ООН в Донбассе.
- Украина настаивает на миротворцах на всей захваченной территории, в том числе – у границы с Россией.
- Киев против того, чтобы россияне входили в миротворческую миссию ООН, если ее направят на восток Украины.
- Россия перехватила инициативу Украины о миротворцах на Донбассе и предложила свой вариант, который предполагает наличие миссии только на линии разведения сторон для охраны миссии ОБСЕ.
- Предполагается, что для того, чтобы остановить войну на Донбассе, нужен контингент в 20 тысяч военнослужащих из стран, не являющихся членами НАТО, и 4 тысяч полицейских.