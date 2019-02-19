Новости дня: Выступление Туска в Раде, раскаяние Зайцевой и смерть Лагерфельда

Президент Евросовета Туск выступил в Верховной Раде, Забужко получила Шевченковскую премию, а Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни — новости, которые были актуальны 19 февраля.

О Дональде Туске

"Нет Европы без Украины", — президент Европейского совета Дональд Туск выступил в Верховной Раде. Записали его речь здесь.

Об изменениях в Конституцию

Порошенко подписал изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

О смерти Лагерфельда

Известный кутюрье и фотограф Карл Лагерфельд умер на 86-м году жизни — вероятной причиной смерти стало онкологическое заболевание.

О других важных новостях

Фигурантка харьковской аварии, в результате которой погибли шесть человек, Елена Зайцева признала свою вину и заявила, что больше никогда не сядет за руль.

Расследователи обнаружили, что жена прокурора Руслана Биловара, который работает в сфере предотвращения и противодействия коррупции, тратит на жизнь гораздо больше, чем декларирует семья.

Названы лауреаты Шевченковской премии — в номинации "Литература, публицистика, журналистика" победили Оксана Забужко и Богдан Горынь.