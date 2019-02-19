Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева говорит, что больше никогда не сядет за руль
Обвиняемая в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Харькове в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, Елена Зайцева заявила, что не может даже идти речи о том, чтобы она когда-нибудь снова села за руль.
Об этом она сказала во время дебатов в Киевском районном суде Харькова, передает "Интерфакс-Украина".
Зайцева также заявила, что признает свою вину и раскаивается.
"Я признаю все пункты нарушений правил дорожного движения, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно же, я никогда больше не сяду за руль, об этом речи быть не может", - сказала обвиняемая.
"Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски. И буду стараться с семьей погасить их в меру своих возможностей", - добавила она
Зайцева подчеркнула, что готова нести наказание, которое ей назначит суд.
Вместе с тем ее адвокаты в своей речи в суде утверждали, что большая вина на втором фигуранте дела, водителе "Volkswagen" Геннадии Дронове, поскольку он первый нарушил правила дорожного движения и, имея большой водительский опыт, не предусмотрел возможное развитие событий.
"За 8 секунд до столкновения Зайцева едет на "зеленый". В это время Дронов должен был быть перед светофором, но был в его пределах. Так он уже начал нарушать ПДД. Он сознательно находился в этом месте", - цитирует защитника Зайцевой Евгения Мельниченко местное издание "057".
"Положение авто Зайцевой это административное нарушение", - заявил адвокат.
По его словам, для фигурантки ДТП не было повода для экстренного торможения и не было возможности остановиться на стоп-линии.
При этом он утверждает, что "Lexus" Зайцевой двигался на скорости 65 км/ч.
"Дронову за 4 секунды до столкновения было запрещено двигаться. Дронов не понимает сути обвинения, поскольку не знает, как можно двигаться. Зайцева была вправе рассчитывать, что Дронов ее пропустит", - заявил защитник, добавив, что его подзащитная сделала все возможное, чтобы избежать столкновения, а Дронов нет, имея 25 лет водительского опыта.
"Если бы Дронов не нарушил ПДД, не было бы столкновения. Он сознательно проехал на запрещающий сигнал (светофора - ред)", - добавила другой адвокат Зайцевой Юлия Козырь.
Она попросила суд, несмотря на резонанс, быть справедливым и вынести наказание для Зайцевой "с учетом обстоятельств".
Отмечается, что прокурор Максим Блохин отметил, что вина обоих водителей доказана, и поскольку подсудимые уничтожили целые поколения, должны получить максимальное наказание.
Суд выслушал позиции сторон и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который должны огласить на следующей неделе.
Напомним:
- Гособвинение потребовало признать Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины и назначить каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, а гражданские иски потерпевших удовлетворить в полном объеме.
- Ранее во время дебатов в Киевском районном суде Харькова обвиняемый водитель Volkswagen Геннадий Дронов отказался выступить и вместо него это сделал его адвокат.
- Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
- За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена ЕленаЗайцева. Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.
- Один из свидетелей - врач-нарколог Елена Федирко, которая обследовала Зайцеву, на предмет наличия опиатов, исчезла. Позже появилась информация, что Федирко находится на неподконтрольной Украины территории. О том, что наколога разыскали стало известно 22 января.
- В мае стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
- В декабре суд получил заключение Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, где указано, что эксперты снова не смогли определить, была ли Зайцева под воздействием опиатов в момент аварии.
- Экспертиза Днепропетровского научно-исследовательского института судебно-медицинских экспертиз определила, что автомобиль Зайцевой в среднем двигался со скоростью 106 км в час.
- Зайцева и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов находятся под арестом уже более года.
- 19 декабря суд продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей без залога до 16 февраля 2019 года.
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