Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева говорит, что больше никогда не сядет за руль

Обвиняемая в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Харькове в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек, Елена Зайцева заявила, что не может даже идти речи о том, чтобы она когда-нибудь снова села за руль.

Об этом она сказала во время дебатов в Киевском районном суде Харькова, передает "Интерфакс-Украина".

Зайцева также заявила, что признает свою вину и раскаивается.

"Я признаю все пункты нарушений правил дорожного движения, которые мне инкриминируются в обвинительном акте. Я чувствую свою вину. Конечно же, я никогда больше не сяду за руль, об этом речи быть не может", - сказала обвиняемая.

"Я действительно искренне каюсь, поэтому я признаю все иски. И буду стараться с семьей погасить их в меру своих возможностей", - добавила она

Зайцева подчеркнула, что готова нести наказание, которое ей назначит суд.

Вместе с тем ее адвокаты в своей речи в суде утверждали, что большая вина на втором фигуранте дела, водителе "Volkswagen" Геннадии Дронове, поскольку он первый нарушил правила дорожного движения и, имея большой водительский опыт, не предусмотрел возможное развитие событий.

"За 8 секунд до столкновения Зайцева едет на "зеленый". В это время Дронов должен был быть перед светофором, но был в его пределах. Так он уже начал нарушать ПДД. Он сознательно находился в этом месте", - цитирует защитника Зайцевой Евгения Мельниченко местное издание "057".

"Положение авто Зайцевой это административное нарушение", - заявил адвокат.

По его словам, для фигурантки ДТП не было повода для экстренного торможения и не было возможности остановиться на стоп-линии.

При этом он утверждает, что "Lexus" Зайцевой двигался на скорости 65 км/ч.

"Дронову за 4 секунды до столкновения было запрещено двигаться. Дронов не понимает сути обвинения, поскольку не знает, как можно двигаться. Зайцева была вправе рассчитывать, что Дронов ее пропустит", - заявил защитник, добавив, что его подзащитная сделала все возможное, чтобы избежать столкновения, а Дронов нет, имея 25 лет водительского опыта.

"Если бы Дронов не нарушил ПДД, не было бы столкновения. Он сознательно проехал на запрещающий сигнал (светофора - ред)", - добавила другой адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

Она попросила суд, несмотря на резонанс, быть справедливым и вынести наказание для Зайцевой "с учетом обстоятельств".

Отмечается, что прокурор Максим Блохин отметил, что вина обоих водителей доказана, и поскольку подсудимые уничтожили целые поколения, должны получить максимальное наказание.

Суд выслушал позиции сторон и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который должны огласить на следующей неделе.

Напомним: