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Чернотицкий не считает себя временным главой Общественного

Пятница, 1 февраля 2019, 23:52

Николай Чернотицкий, которого 31 января Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назначила исполняющим обязанности главы Общественного заявляет, что узнал об этом в СМИ.

Об этом пишет Громадське.

В комментарии Громадскому Чернотицкий сообщил, что не считает себя временным главой Общественного.

"Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности председателя НСТУ, ред.), мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник - я узнал из СМИ", - сказал Чернотицкий.

"Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласания ... я не присутствовал я был уведомлен постфактум", - добавил он.

Николай Чернотицкий - член правления НСТУ, который отвечает за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

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Темы: телевидениеСМИскандал
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