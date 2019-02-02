Чернотицкий не считает себя временным главой Общественного
Николай Чернотицкий, которого 31 января Наблюдательный совет "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" назначила исполняющим обязанности главы Общественного заявляет, что узнал об этом в СМИ.
Об этом пишет Громадське.
В комментарии Громадскому Чернотицкий сообщил, что не считает себя временным главой Общественного.
"Сначала я узнал об этом (о назначении исполняющим обязанности председателя НСТУ, ред.), мне позвонила член Наблюдательного совета и сообщила. И другой источник - я узнал из СМИ", - сказал Чернотицкий.
"Я член правления Общественного вещателя и член команды Зураба Аласания ... я не присутствовал я был уведомлен постфактум", - добавил он.
Николай Чернотицкий - член правления НСТУ, который отвечает за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.
Напоминаем:
- Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
- В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.
- Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
- Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
- Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.
- Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и
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