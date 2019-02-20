Российские корабли в Черном море следят за американским эсминцем

Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, пишет ТАСС.

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - говорится в сообщении.

За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

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