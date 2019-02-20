Российские корабли в Черном море следят за американским эсминцем
Среда, 20 февраля 2019, 02:12
Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.
Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, пишет ТАСС.
"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - говорится в сообщении.
За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".
Напоминаем:
- Ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ заявили, что малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" выполнил комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Чёрного моря. Корабль был переправлен из Новороссийска в оккупированный Севастополь в декабре прошлого года.
- Ракетный эсминец США USS Donald Cook 19 февраля направился в Черное море, 25 февраля он зайдет в порт Одессы. Визит состоится в рамках поддержки двустороннего сотрудничества между США и Украиной и обеспечения безопасности на море.
- Во вторник стало известно, что в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).
- Министр обороны Украины Степан Полторак ранее сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.