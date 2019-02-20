Российские корабли в Черном море следят за американским эсминцем

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Среда, 20 февраля 2019, 03:12

Силы Черноморского флота, в том числе малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", организовали непрерывное слежение за американским эсминцем Donald Cook, вошедшим в Черное море.

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, пишет ТАСС.

"19 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут по московскому времени в акваторию Черного моря зашел эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США "Дональд Кук". Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем", - говорится в сообщении.

За американским эсминцем следят малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

Напоминаем:

  • Ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ заявили, что малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" выполнил комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Чёрного моря. Корабль был переправлен из Новороссийска в оккупированный Севастополь в декабре прошлого года.
  • Ракетный эсминец США USS Donald Cook 19 февраля направился в Черное море,  25 февраля он  зайдет в порт Одессы. Визит состоится в рамках поддержки двустороннего сотрудничества между США и Украиной и обеспечения безопасности на море.
  • Во вторник стало известно, что в Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).
  • Министр обороны Украины Степан Полторак ранее сообщил, что НАТО в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море.

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Темы: Черное море НАТО Росcия


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