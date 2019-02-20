Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность

3420 просмотров
Среда, 20 февраля 2019, 07:36

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность  в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США.

Об этом пишет DW.

Во вторник, 19 февраля, полностью перекрыты границы с островными автономиями Аруба, Бонэйра и Кюрасао, которые относятся к юрисдикции Нидерландов.

Армия будет защищать "территориальную целостность" страны, заявил верный главе Венесуэлы Николасу Мадуро министр обороны Владимир Падрино.

Ранее временный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо потребовал от правительства Мадуро не препятствовать поставкам гумпомощи из США и до 23 февраля пропустить на территорию Венесуэлы грузы медикаментов и продуктов питания.

Гуайдо также призвал военнослужащих Венесуэлы "встать на сторону конституции" и не препятствовать доставкам гумпомощи.

В свою очередь, Мадуро категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гумпомощи станут прикрытием для американского военного вторжения. 

Под руководством Мадуро экономика богатой нефтью Венесуэлы рухнула, а ее жители страдают от нехватки предметов первой необходимости, таких как продукты питания и лекарства.

Напоминаем:

  • Европейский парламент призналХуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборыв Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Венесуэла


powered by lun.ua
По теме
В Венесуэлу не пустили европейских депутатов 18 февраля 2019, 07:35
В Болгарии обнаружили схему вывода денег из Венесуэлы 13 февраля 2019, 22:18
Российский "Газпромбанк" опровергает открытие новых счетов венесуэльскими нефтяниками 11 февраля 2019, 05:50
Все новости
Главные новости
СБУ объявила в розыск одного из фигурантов дела MH17
Скандальная ДТП в Харькове: Дронов заявил, что "осознает свое участие и кается"
Новости дня: Выступление Туска в Раде, раскаяние Зайцевой и смерть Лагерфельда
Депутат от БПП оформил "Вертолетную площадку Януковича" на свою мать
Все новости
исследование

Болеет кот – проверьте собственные нервы

мнение

6 нелепостей, которым срочно нужно перестать верить

исследование

Фото щенков учат ваш мозг больше любить партнера

семья

Секс после рождения ребенка: что нужно знать новоиспеченным родителям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів