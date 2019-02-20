Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во 2 туре Зеленский побеждает всех, а Тимошенко и Порошенко на равных – опрос

Среда, 20 февраля 2019, 10:17

Социологи утверждают, что больше всего шансов победить во втором туре президентских выборов имеет шоумен Владимир Зеленский, который побеждает, как Петра Порошенко, так и Юлию Тимошенко.

Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

Отмечается, что если во втором туре выборов президента сойдутся Зеленский и Порошенко, то за шоумена готовы отдать свои голоса 32,2% опрошенных среди всех респондентов, а за действующего президента - 19,1%.

По данным опроса, если Зеленский окажется во втором туре вместе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, то за него готовы проголосовать 28,7% всех опрошенных, а за Тимошенко - 18,6%.

 
скриншот с сайта Центра Розумкова

Сообщается, что в случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значимая (соответственно 22,4% и 20,0%).

Общенациональное исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатов в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Тимошенко.
  • Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкоТимошенковыборы президента 2019социология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Последние новости
17:31
Япония передаст США ракеты для Patriot, необходимые для Украины
17:20
В России действуют лагеря для "лечения" гомосексуальности – WP
17:09
Кличко поручил срочно искать новый состав наблюдательного совета и правления "Киевгорстроя"
17:07
Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник
17:03
В Украине утвердили программу медицинских гарантий-2024: что она предусматривает
16:56
КолонкаДейнега: Если Министерство обороны оторвется от реальности как телемарафон - нас будет ждать горе
16:46
Байден утвердил санкции против банков, которые помогают России покупать товары для армии
16:33
Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год
16:23
Херсонщина: россияне ударили с беспилотника, ранили мужчину
16:21
Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения
Все новости...
Реклама: