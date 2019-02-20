Во 2 туре Зеленский побеждает всех, а Тимошенко и Порошенко на равных – опрос
Социологи утверждают, что больше всего шансов победить во втором туре президентских выборов имеет шоумен Владимир Зеленский, который побеждает, как Петра Порошенко, так и Юлию Тимошенко.
Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.
Отмечается, что если во втором туре выборов президента сойдутся Зеленский и Порошенко, то за шоумена готовы отдать свои голоса 32,2% опрошенных среди всех респондентов, а за действующего президента - 19,1%.
По данным опроса, если Зеленский окажется во втором туре вместе с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, то за него готовы проголосовать 28,7% всех опрошенных, а за Тимошенко - 18,6%.
Сообщается, что в случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значимая (соответственно 22,4% и 20,0%).
Общенациональное исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.
Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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Напомним:
- Ранее сообщалось, что во втором туре президентских выборов нынешний глава государства Петр Порошенко проигрывает лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и шоумену Владимиру Зеленскому, который в свою очередь побеждает Тимошенко.
- Второй тур президентских выборов в Украине пройдет в апреле 2019 года, если ни один из кандидатов на выборах 31 марта не наберет 50% голосов избирателей.