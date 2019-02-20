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Финансисты "ЛНР" имели сообщников в Киеве и Северодонецке – СБУ

Среда, 20 февраля 2019, 11:12

Правоохранители разоблачили и прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР".

Об этом заявляет Служба безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что на оккупированной части области действует "мощная финансовая организация, которая обеспечивает незаконный перевод средств клиентов на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении".

"Финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории. Злоумышленники совершали операции через Интернет-банкинг и перевозили наличные курьерами через линию разграничения", – информирует СБУ.

Сотрудники службы задокументировали, что в банковских учреждениях на подконтрольной территории организаторы сделки открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет-сервисы.

По данным Государственной службы финансового мониторинга Украины общий объем средств нелегального финансового учреждения, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривен.

"Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы регулярно платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР", – заявляет СБУ.

Во время обысков в Киеве и Северодонецке у сообщников "финансистов" правоохранители изъяли банковские карточки, по которым в банкоматах снимали наличные для передачи клиентам или курьерам.

Счета физлиц, которые использовали для нелегальных финансовых операций, заблокированы.

Руководителю финансового "учреждения" заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УК (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной финансовой деятельности.

Темы: ЛНРденьгитерроризмСБУ
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