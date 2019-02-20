Депутату-"радикалу" дали 10 лет тюрьмы за убийство свободовца

Миргородский горрайонный суд Полтавской области признал депутата Миргородского горсовета от "Радикальной партии Ляшко" Хачатура Хачатряна виновным в убийстве коллеги от ВО "Свобода" Олега Супруненко и приговорил его к 10 годам тюрьмы.

Такое решение вынесли 19 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Родственнику Хачатряна и соучастнику убийства Левону Марданяну суд дал 4 года 6 месяцев тюрьмы.

До вступления приговора в законную силу, осужденные будут находиться под стражей.

Хачатрян и Марданян ФОТО Во "свобода"

"Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично. Взыскать с осужденных в пользу потерпевшей – жены умершего, 34 тысячи 125,37 гривны на возмещение материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу потерпевших – отца и матери по 497 тысяч гривен каждому на возмещение морального вреда", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

По данным следствия, Хачатрян организовал нападение на Супруненко, к чему привлек нескольких человек, подобрал орудие преступления и нашел авто для воплощения своего замысла.

Ночью 12 июля 2017 года Хачатрян с сообщниками устроили засаду, где ждали появления "свободовца".

Следствие установило, что Хачатрян первым выбежал из засады на дорогу, по которой на велосипеде ехал Супруненко, сбил "свободовца" с транспортного средства. После этого Хачатрян со своим родственником Марданяном и гражданином "Г" нанесли металлическими предметами, руками и ногами удары в область головы, туловища и по конечностям потерпевшего.

В результате полученных травм Супруненко умер в больнице 7 августа 2017 года.

Олег Супруненко

Напомним: