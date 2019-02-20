Москалькова попросит нового президента передать России двух дезертиров
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Среда, 20 февраля 2019, 13:28
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена попросить нового президента Украины передать двух дезертиров, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию.
Об этом она заявила 20 февраля, пишет российское издание ТАСС.
"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.
Напомним:
- 13 февраля 2018 года Подольский райсуд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ Александра Баранова за государственную измену и дезертирство.
- 6 февраля 2018 года Дарницкий райсуд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы обвиняемого в дезертирстве и государственной измене Максима Одинцова.
- 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.
- В конце декабря 2016 года военная прокуратура завершила в отношении них досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора.
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