Москалькова попросит нового президента передать России двух дезертиров

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Среда, 20 февраля 2019, 13:28

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена попросить нового президента Украины передать двух дезертиров, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию.

Об этом она заявила 20 февраля, пишет российское издание ТАСС.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

Напомним:

  • 13 февраля 2018 года Подольский райсуд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего ВСУ Александра Баранова за государственную измену и дезертирство.
  • 6 февраля 2018 года Дарницкий райсуд Киева приговорил к 14 годам лишения свободы обвиняемого в дезертирстве и государственной измене Максима Одинцова. 
  • 20 ноября 2016 года СБУ задержала на административной границе с Крымом бывших украинских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.
  • В конце декабря 2016 года военная прокуратура завершила в отношении них досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты об измене присяге и переходе на сторону страны-агрессора.

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Темы: омбудсмен Росcия президент виборы выборы президента 2019


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