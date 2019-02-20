Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена попросить нового президента Украины передать двух дезертиров, которые после аннексии Крыма перешли служить в российскую армию.

Об этом она заявила 20 февраля, пишет российское издание ТАСС.

"Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России заключенных Одинцова и Баранова", - сказала она.

Напомним: