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Суд РФ в закрытом режиме оставил 4 украинских военнопленных в СИЗО

Среда, 20 февраля 2019, 16:42

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты четверки военнопленных украинских моряков и оставил предыдущее постановление о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе.

Об этом 20 февраля написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - сообщил адвокат.

Полозов сообщил, что заседание в отношении Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки , Олега Мельничука проходило в закрытом режиме по ходатайству ФСБ.

"В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ", - отметил адвокат.

По его словам, итоговый результат "был предсказуем", как и в отношении 16 военнопленных.

Он также сообщил, что дата заседания суда относительно пятой четверки военнопленных, чьё дело было снято с рассмотрения, из-за ненадлежащего  перевода процессуальных документов на украинский язык, ещё не назначена.

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Напоминаем:

  • 25 ноября 2018 года российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
  • После атаки пограничников РФ на украинские военные катера и взятия в плен украинских моряков российские суды в Крыму арестовали 24 украинских военных. Трое из них во время атаки россиян получили ранения. По решению "судов", они будут находиться под арестом до 24 и 26 апреля.
  • Украинским военнослужащим предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • Всех украинских военнослужащих отправили в СИЗО "Лефортово" в Москве.​

Украинская правда
Темы: РосcияморякиЧерное мореАзовское морепленные
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