Суд РФ в закрытом режиме оставил 4 украинских военнопленных в СИЗО

Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты четверки военнопленных украинских моряков и оставил предыдущее постановление о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе.

Об этом 20 февраля написал в Facebook адвокат Николай Полозов.

"Суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - сообщил адвокат.

Полозов сообщил, что заседание в отношении Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки , Олега Мельничука проходило в закрытом режиме по ходатайству ФСБ.

"В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ", - отметил адвокат.

По его словам, итоговый результат "был предсказуем", как и в отношении 16 военнопленных.

Он также сообщил, что дата заседания суда относительно пятой четверки военнопленных, чьё дело было снято с рассмотрения, из-за ненадлежащего перевода процессуальных документов на украинский язык, ещё не назначена.

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